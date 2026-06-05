Mitos, etnocidio y supervivencia de los antiguos isleños en ‘El Alpende’

El programa de La Radio Canaria, sábado a las 06:00 horas y domingo en redifusión a las 17:00 horas, indagará sobre la extinción de la lengua de nuestros ancestros

‘El Alpende‘ de La Radio Canaria se preguntará este sábado a las 06:00 horas y redifusión el domingo a las 17:00 horas cómo sonaban las calles y barrancos de Canarias hace quinientos años y hará un viaje guiado hasta las raíces de los antiguos pobladores de Canarias para conocer mejor qué pasó realmente con la lengua de nuestros ancestros. «A partir de este interrogante buscaremos respuestas a uno de los episodios más silenciados y fascinantes de nuestra historia cultural como es la extinción progresiva del idioma hablado por los antiguos isleños» avanza Leny González, directora y conductora de ‘El Alpende’.

Leny González, dirige y presenta ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

Contará con un invitado de excepción, el investigador, docente y doctor en Historia Rumen Sosa Martín. El experto acude a los micrófonos de la radio pública para desgranar su reciente obra, ‘La muerte de la lengua guanche: Proceso de sustitución lingüística en Canarias (ss. XV-XVII)’. Es el resultado de años de investigación sociolingüística rigurosa que cuenta, además, con las ilustraciones de Roberto Perdomo.

Desmontando mitos

La conversación con Rumen Sosa abordará asuntos que forman parte del imaginario colectivo y que, en muchos casos, pueden resultar falsas creencias. «¿Desapareció la lengua porque se exterminó a toda la población aborigen? Rumen Sosa es tajante al respecto, afirma que si eso hubiera ocurrido sería imposible que hoy conserváramos una toponimia tan rica y un léxico tan vivo en nuestro acento canario», apostilla la directora del programa.

Rumen Sosa, investigador, docente y doctor en Historia

Todo apunta a que el proceso de extinción de la lengua aborigen estuvo lejos de ser pacífico y que fue ‘víctima’ progresiva del choque brutal con la colonización europea. «En el programa abordaremos sin tapujos el impacto traumático que sufrió la primera generación de canarios conquistados, quienes se vieron obligados a asimilar un nuevo idioma para sobrevivir, defenderse de abusos jurídicos y soportar un proceso que, como señala el propio historiador, culminó en un auténtico etnocidio», continúa González.

La huella africana

Siempre con un ojo puesto sobre el continente vecino, ‘El Alpende’ profundizará en la raíz africana y en los vínculos del antiguo habla insular con la lengua amazigh, (bereber). Una conexión histórica cuya investigación «todavía es víctima de un manifiesto desinterés político e institucional, y se ve lastrada por prejuicios y por falta de apoyo gubernamental», en opinión del investigador Rumen Sosa.

Leny González guiará a los oyentes por un recorrido que no solo mirará al pasado sino que nos interpelará en el presente. «¿Qué parte de nuestra identidad nos robaron? ¿Cómo podemos reparar esa pérdida y abrazar un legado que es patrimonio de toda la humanidad?», son algunos de los interrogantes que sonarán en esta edición de ‘El Alpende’.

«Hay que preparar los oídos para un episodio vibrante, práctico y lleno de descubrimientos, porque el eco de la lengua originaria de Canarias, aunque haya enmudecido en los libros, sigue vivo en nuestra voz», concluye Lenny. González

‘El Alpende’, espacio radiofónico dedicado a la multiculturalidad y los derechos humanos, continúa su andadura en La Radio Canaria.