El Gobierno de Canarias ha aprobado el expediente de contratación del servicio de control y vigilancia durante la ejecución de las obras del tercer carril de la autopista TF-5

Sale a licitación el servicio de vigilancia de las obras del tercer carril de la TF-5. Imagen de Archivo del desvío del tráfico por las vías secundarias TF-235 y TF-152 tras el cierre del enlace de Guamasa con la TF-5. Fotografía: Cabildo de Tenerife



La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado el expediente de contratación del servicio de control y vigilancia durante la ejecución de las obras del tercer carril de la autopista TF-5. Será en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife. Contará con un presupuesto base de licitación de 2.662.116,34 euros, IGIC incluido.

Según el ejecutivo, la contratación de este servicio resulta clave para garantizar el seguimiento técnico, el control de calidad y la correcta ejecución de una de las actuaciones viarias más relevantes del norte de Tenerife. Una obra, destinada a mejorar la capacidad, la seguridad y la fluidez del tráfico en uno de los principales ejes de movilidad de la isla.

Las empresas interesadas en concurrir al procedimiento podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de febrero a las 18:90 horas, hora canaria. Será a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sobre el proyecto

La actuación en Guamasa supondrá un incremento significativo de la capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz de Tenerife. Pasará de dos a tres carriles en este tramo. Esto permitirá absorber una mayor intensidad de tráfico y mejorar las condiciones de circulación en uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular.

El proyecto contempl la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro. También la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto del Norte. Esto permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur. Esta nueva configuración sustituye el actual esquema, basado en un único enlace, por un sistema más eficiente con accesos diferenciados.

Mayor fluidez

Los vehículos procedentes del norte accederán al aeropuerto a través del nuevo enlace del Aeropuerto, en lugar de continuar hasta San Lázaro como ocurre en la actualidad. Esta reorganización permitirá que parte del tráfico abandone antes el tramo más congestionado de la TF-5. Esto contribuirá de manera directa en mejorar la fluidez general de la circulación.

Los estudios y modelos de tráfico realizados reflejan una mejora notable a nivel global. Contemplan una reducción de las longitudes medias de las colas y un aumento de la velocidad media de circulación. Esta optimización se traduce en menores tiempos de demora y parada. Se espera una reducción estimada de los tiempos de viaje de alrededor de 15 minutos en hora punta.

Si bien en algunos enlaces puede producirse un incremento puntual de la intensidad de circulación —como consecuencia de la mejora de la fluidez general—, el balance global de la actuación es claramente positivo. Permitirá descongestionar el eje norte de la TF-5 y reforzar la movilidad en uno de los corredores estratégicos de Tenerife.