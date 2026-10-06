Salvamar acompaña a La Restinga a un cayuco con unas 60 personas a bordo

Al cayuco lo avistaron este martes por la tarde con unas 60 personas a bordo a 23 millas del puerto de La Restinga, en El Hierro

Imagen de archivo. Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga. REMITIDA / HANDOUT por SALVAMENTO MARÍTIMO

Una embarcación de Salvamento Marítimo acompaña este martes hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco en el que viajan alrededor de 60 personas y que avistaron cuando navegaba a unas 23 millas de la isla, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

El avistamiento de la embarcación precaria lo hizo un helicóptero de Salvamento Marítimo y se movilizó a la salvamar Diphda para que acudiera a su encuentro.

La salvamar localizó el cayuco y está procediendo a acompañarlo hasta el citado puerto herreño, adonde podría arribar en sobre las 20:00 horas, han añadido las fuentes.