Entre las personas migrantes rescatadas hay cuatro mujeres y cuatro posibles menores de edad, que llegaron al muelle de Los Mármoles, en Lanzarote, en aparente buen estado de salud

Salvamento rescata a 53 migrantes en aguas próximas a Lanzarote. Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación precaria con 53 migrantes a bordo en aguas próximas a Lanzarote. El grupo, compuesto por 49 hombres y cuatro mujeres, desembarcó en el muelle de Los Mármoles alrededor de las 02:00 horas de este sábado. Cuatro de sus ocupantes manifestaron ser menores de edad.

El aviso se recibió poco después de las 18:00 horas del viernes, cuando una embarcación de Salvamento Marítimo salió en busca de la neumática. Los equipos lograron interceptarla a unas 64 millas náuticas al este de Lanzarote, aproximadamente 118 kilómetros de la costa.

Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja

A su llegada al muelle, los migrantes fueron atendidos por un dispositivo del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja.

Todos los ocupantes se encontraban en aparente buen estado de salud y ninguno necesitó traslado hospitalario, según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Con esta embarcación, las llegadas de migrantes a Canarias en embarcaciones precarias ascienden a 714 desde el jueves, de acuerdo con los datos facilitados a EFE por distintos servicios de emergencia.