Está previsto que el grupo llegue a Gran Canaria esta medianoche, sobre las 00.00 horas del miércoles
Salvamento Marítimo ha rescatado este martes una lancha neumática con 27 varones de origen subsahariano y magrebí a bordo, entre ellos cinco menores, que solicitaban ayuda desde una posición poco frecuente para ese tipo de embarcaciones, muy al oeste de la costa africana.
Según ha informado a EFE un portavoz de Salvamento, el rescate se ha producido a 150 kilómetros al este de Cabo Bojador (Sáhara Occidental) y a 175 kilómetros al sur de Gran Canaria.
La tripulación del mercante Kirsten Oldendorff, procedente de Rusia y en ruta hacia el Atlántico Sur, avistó inicialmente a los inmigrantes, se percató de que pedían ayuda y avisó a las autoridades españolas
Desde el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), Salvamento Marítimo envió hacia ese lugar la Guardamar Polimnia.
Está previsto que el grupo llegue a Gran Canaria esta medianoche, sobre las 00.00 horas del miércoles.