Está previsto que el grupo llegue a Gran Canaria esta medianoche, sobre las 00.00 horas del miércoles

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes una lancha neumática con 27 varones de origen subsahariano y magrebí a bordo, entre ellos cinco menores, que solicitaban ayuda desde una posición poco frecuente para ese tipo de embarcaciones, muy al oeste de la costa africana.

Salvamento rescata a 27 inmigrantes en una neumática a 175 kilómetros de Gran Canaria. EFE/Mar Azul/ Imagen archivo

Según ha informado a EFE un portavoz de Salvamento, el rescate se ha producido a 150 kilómetros al este de Cabo Bojador (Sáhara Occidental) y a 175 kilómetros al sur de Gran Canaria.

La tripulación del mercante Kirsten Oldendorff, procedente de Rusia y en ruta hacia el Atlántico Sur, avistó inicialmente a los inmigrantes, se percató de que pedían ayuda y avisó a las autoridades españolas

Desde el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), Salvamento Marítimo envió hacia ese lugar la Guardamar Polimnia.

Está previsto que el grupo llegue a Gran Canaria esta medianoche, sobre las 00.00 horas del miércoles.