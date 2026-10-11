Una de las embarcaciones llegó a Lanzarote con 96 personas, mientras que otro lo escoltaron hasta el muelle de Arguineguín con más de 200 ocupantes

Salvamento rescata a más de 300 migrantes en dos embarcaciones en Canarias. EFE

Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones precarias en la Ruta Canaria con más de 300 migrantes, según los cálculos provisionales.

Una de ellas llegó a Lanzarote durante la madrugada de este domingo con 96 personas a bordo, mientras que la segunda fue localizada en aguas próximas a Gran Canaria y trasladada al muelle de Arguineguín con más de 200 ocupantes.

La primera embarcación fue interceptada pasadas las 21:30 horas del sábado a unas 50 millas náuticas al nordeste de Lanzarote. La Guardamar Urania rescató a sus ocupantes y llegó al muelle de Arrecife cerca de la 01:00 horas.

Se necesitó traslado hospitalario

Entre las 96 personas había nueve mujeres, una de ellas menor de edad, y ocho personas que manifestaron ser menores y viajaban sin acompañamiento. Tres migrantes necesitaron traslado hospitalario por distintas patologías. Según indicaron a su llegada, procedían de varios países africanos, entre ellos Senegal, Mali, Costa de Marfil y Marruecos.

El segundo rescate se inició durante la mañana de este domingo, después de localizar un cayuco a unas dos millas náuticas al sur de Arguineguín, en Mogán.

Una embarcación de Salvamento Marítimo lo escoltó hasta el muelle, donde comenzó el desembarco de sus ocupantes, cifrados provisionalmente en más de 200 personas por fuentes de Cruz Roja. La cifra total de llegadas podría variar a medida que se complete la atención y el recuento de los migrantes.