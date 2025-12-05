El 63º Blume Gran Canaria movilizó alrededor de dos mil deportistas y más de 90 clubes de diez países

San Bartolomé de Tirajana cierra con nota el 63º Blume Gran Canaria

El 63º Blume Gran Canaria cerró con matrícula de honor su última edición con un mágico festival de gimnasia que se llevó a cabo en San Bartolomé de Tirajana y que congregó a un número cercano a los 300 deportistas procedentes de España, Alemania, Suiza y Suecia.

El CC Yumbo en Maspalomas acogió la actuación del popular grupo alemán Tabea Halle, representando el musical de “La Bella Durmiente”, el equipo sueco Golden Ladies, el danés SenVital Zuri y los equipos locales CD Alltau Las Huesas, los Mayores de Mogán- Bailes Deportivos y Latinos y los Mayores del Programa de Actividad Física y Salud CD Gimati de San Fernando, El Tablero, El Pajar y Cercados de Espino.

Desde su apertura oficial el pasado viernes y hasta hoy, cerca de dos mil gimnastas de 91 equipos procedentes de España, Alemania, Reino Unido, Suiza, Italia, Cabo Verde, Suecia y Dinamarca participaron en casi 40 sesiones de gimnasia por los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Villa de Santa Brígida.

La representación canaria ascendió a casi un centenar de deportistas de las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma y destacó por su talento, creatividad y proyección de futuro.

El Blume Gran Canaria y un crecimiento vertiginoso

En la primera edición actuaron cerca de 100 personas en un solo día y en una única sesión. Hoy en día, y como consecuencia de un ascenso meteórico, se celebran 36 en una semana. Antes participaban dos países y ahora lo hacen más de 20 con más de 250 grupos o clubes intervinientes.

En total, más de cinco mil grupos han contribuido a impulsar el festival como símbolo del deporte, la actividad física, el intercambio cultural entre países, el crecimiento económico de Gran Canaria y el fomento de hábitos de vida saludables. Los datos de participación con 182.738 deportistas en más de medio siglo de historia consolidan la situación geográfica intercontinental de la isla y la convierten en un perfecto escaparate internacional.

El presidente del CD Gimnasio Las Palmas y organizador, Jesús Telo, confesó la gran felicidad que le embarga al comprobar el resultado de una semana de intenso trabajo: “Estoy feliz, contento y orgulloso porque todo ha salido a pedir de boca y hemos sabido mostrar lo mejor de la gimnasia internacional con los mejores grupos y países de Europa. Estamos encantados con el resultado y con la respuesta de todos los participantes y ya estamos pensando en el 2026. De hecho, se han inscrito ya más de cien gimnastas para la próxima edición, porque el Blume Gran Canaria no para”.