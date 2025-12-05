San Bartolomé de Tirajana cierra con nota el 63º Blume Gran Canaria

El 63º Blume Gran Canaria movilizó alrededor de dos mil deportistas y más de 90 clubes de diez países
El 63º Blume Gran Canaria cerró con matrícula de honor su última edición con un mágico festival de gimnasia que se llevó a cabo en San Bartolomé de Tirajana y que congregó a un número cercano a los 300 deportistas procedentes de España, Alemania, Suiza y Suecia.
El CC Yumbo en Maspalomas acogió la actuación del popular grupo alemán Tabea Halle, representando el musical de “La Bella Durmiente”, el equipo sueco Golden Ladies, el danés SenVital Zuri y los equipos locales CD Alltau Las Huesas, los Mayores de Mogán- Bailes Deportivos y Latinos y los Mayores del Programa de Actividad Física y Salud CD Gimati de San Fernando, El Tablero, El Pajar y Cercados de Espino.
Desde su apertura oficial el pasado viernes y hasta hoy, cerca de dos mil gimnastas de 91 equipos procedentes de España, Alemania, Reino Unido, Suiza, Italia, Cabo Verde, Suecia y Dinamarca participaron en casi 40 sesiones de gimnasia por los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Villa de Santa Brígida.
La representación canaria ascendió a casi un centenar de deportistas de las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma y destacó por su talento, creatividad y proyección de futuro.
El Blume Gran Canaria y un crecimiento vertiginoso
En la primera edición actuaron cerca de 100 personas en un solo día y en una única sesión. Hoy en día, y como consecuencia de un ascenso meteórico, se celebran 36 en una semana. Antes participaban dos países y ahora lo hacen más de 20 con más de 250 grupos o clubes intervinientes.
En total, más de cinco mil grupos han contribuido a impulsar el festival como símbolo del deporte, la actividad física, el intercambio cultural entre países, el crecimiento económico de Gran Canaria y el fomento de hábitos de vida saludables. Los datos de participación con 182.738 deportistas en más de medio siglo de historia consolidan la situación geográfica intercontinental de la isla y la convierten en un perfecto escaparate internacional.
El presidente del CD Gimnasio Las Palmas y organizador, Jesús Telo, confesó la gran felicidad que le embarga al comprobar el resultado de una semana de intenso trabajo: “Estoy feliz, contento y orgulloso porque todo ha salido a pedir de boca y hemos sabido mostrar lo mejor de la gimnasia internacional con los mejores grupos y países de Europa. Estamos encantados con el resultado y con la respuesta de todos los participantes y ya estamos pensando en el 2026. De hecho, se han inscrito ya más de cien gimnastas para la próxima edición, porque el Blume Gran Canaria no para”.