El Ayuntamiento aportará suelo y 35 millones de euros en nuevos proyectos para la construcción y adquisición de más de 170 viviendas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da un nuevo paso para hacer frente a la emergencia habitacional con varios proyectos de vivienda pública en distintas zonas del municipio. Además, el consistorio aportará suelo municipal y una inversión de 35 millones de euros para impulsar estas actuaciones.

A mediados de febrero se iniciará el proyecto y la licitación para la construcción de unas 50 viviendas en una parcela situada en el Lomo de Maspalomas. Además, el Ayuntamiento mantiene negociaciones para la adquisición de 26 viviendas en Castillo del Romeral, donde también se buscan parcelas para financiar la edificación de otras 30.

San Bartolomé de Tirajana impulsa nuevos proyectos para ampliar el parque de viviendas públicas. RTVC

Proyecto de 70 viviendas

En paralelo, el consistorio trabaja en nuevos desarrollos en El Pajar, donde está previsto un proyecto de 70 viviendas. Además, el Ayuntamiento no solo aporta su cartera de suelo y dotación presupuestaria, sino que también facilita la tramitación urbanística y las gestiones administrativas necesarias.

En resumen, ambas instituciones avanzan en la cesión de una parcela de Bisocán en Juan Grande, con el objetivo de seguir paliando la situación de emergencia habitacional en el municipio.