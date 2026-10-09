La vítima denuncia en el diario El País que sufrió abusos sexuales en el internado San Juan de Dios en 1972, cuando tenía 11 años

La orden religiosa hospitalaria San Juan de Dios ha apartado de todos sus cargos y ha abierto proceso canónico a uno de sus hermanos tras conocer el testimonio de una víctima que denuncia haber sufrido abusos sexuales y físicos por parte de dos religiosos de la orden en el internado de Canarias en 1972.

San Juan de Dios aparta a un hermano acusado de abusos en Canarias

Así lo ha confirmado a EFE el director de comunicación de la orden, Rodrigo Martínez, que ha explicado que esa medida cautelar se ha adoptado este viernes después de que el diario El País publicara el día anterior la denuncia de la víctima, que tiene 65 años y va a someterse a una eutanasia.

«Nos hemos enterado de lo del abuso sexual ayer mismo (el jueves). Básicamente es que nosotros teníamos una denuncia distinta, lo que teníamos era una contención o violencia física en el comedor para obligarle a comer, pero no teníamos nada que tuviera que ver con los abusos», ha subrayado.

«Se le aha perido la pista»

La víctima relata en su denuncia que cuando tenía 11 años sufrió una violación por parte del religioso Fernando encargado de la enfermería -que dejó de pertenecer a la orden en 1977 y «se le ha perdido la pista», según confirman las fuentes- y que el entonces responsable del comedor, el hermano Calixto, que ahora aparta la orden, le ayudó sujetando a la víctima.

«Hoy se ha abierto el proceso canónico, vamos a tomar declaración a la víctima la próxima semana, vamos a hacer pesquisas, buscar los testigos, recoger todo en un informe y, sobre eso, tomar una decisión», ha indicado Martínez, quien ha incidido en que intentarán «acelerar el proceso todo lo que se pueda por las circunstancias que tiene esta persona».

Sin embargo, ha dicho, a veces estos procedimientos «no son tan ágiles como queremos» porque son hechos ocurridos hace muchos años y cuesta recabar datos. «Vamos a ir con luz y taquígrafos todo el proceso», ha apostillado.

No conocían las acusaciones

Martínez ha insistido en que la orden no tenía conocimiento de los presuntos abusos sexuales, aunque sí ha admitido que conocían los supuestos abusos físicos denunciados.

«Todo lo que ha declarado el hermano Calixto es confidencial y forma parte del expediente y el proceso de buen trato de la orden (que se ocupa de la protección frente a abusos y maltrato, especialmente de menores y personas adultas vulnerables)», ha recalcado al preguntarle si este religioso ha reconocido los hechos.