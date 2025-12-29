Consulta el horario, estadísticas y resultado del partido entre San Pablo Burgos y Dreamland Gran Canaria correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este martes, a las 17:00 horas (hora canaria), al San Pablo Burgos en el Coliseum Burgos, en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa. El conjunto grancanario llega con un extra de confianza tras la victoria por la mínima en el derbi canario.

San Pablo Burgos vs Dreamland Gran Canaria | J13 Liga Endesa

La plantilla claretiana ha ganado sus dos últimos enfrentamientos en la liga nacional y se encuentra en la novena posición de la clasificación, a la espera de disputar el partido pendiente contra el Baskonia. Por su parte, el equipo castellano es colista, con una victoria y once derrotas.

Posicionarse entre los mejores ocho

El equipo de Lakovic consiguió el pasado domingo imponerse en el derbi canario por la mínima, en un partido lento y con poco acierto, pero en el que supo sobreponerse a la plantilla aurinegra. Estas buenas sensaciones, unidas a la victoria, hacen soñar al conjunto con una posible clasificación para la Copa del Rey.

Cinco victorias y seis derrotas es el balance de la plantilla grancanaria en este inicio de temporada, un registro discreto, pero suficiente para asegurarle un puesto en la zona media de la tabla. La racha de dos triunfos consecutivos refuerzan las buenas sensaciones de un equipo que centra sus aspiraciones en el partido a partido.

Brian Angola fue el máximo anotador frente al La Laguna Tenerife con 14 puntos, consolidándose como una de las piezas clave esta temporada. Isiah Wong y Mike Tobey son otros de los nombres a destacar de cara al próximo enfrentamiento dentro de la plantilla amarilla.

Mike Tobey se impone a Thomas Scrubb en el derbi canario. EFE

Por su parte, el San Pablo Burgos llega tras encadenar once derrotas consecutivas, después de haber ganado únicamente el partido inaugural.

La mala dinámica del conjunto burgalés se refleja en su escaso acierto desde la línea de tres puntos (31,4 %), el promedio de 16,4 pérdidas por partido —segundo peor dato de la liga— y las 27 faltas cometidas de media por encuentro, el registro más alto de la Liga Endesa.

Entre los nombres a seguir destacan el puertorriqueño Jhivvan Jackson, con 16,4 puntos por partido; el pívot Ehan Happ, que promedia cerca de 11 puntos y 5 rebotes; y el veterano Dani Díez, exjugador del La Laguna Tenerife.

Últimos resultados entre ambos equipos

El Dreamland Gran Canaria ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos frente al equipo burgalés, un registro positivo que espera mantener en el próximo partido para continuar con su buena racha en la liga nacional.