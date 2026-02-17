Merchy Arteaga Simancas y Lorenza Arteaga Castilla, protagonistas de un pregón marcado por el humor y el ingenio

San Sebastián de La Gomera inauguró este 16 de febrero su Carnaval de Cine 2026 con una gala celebrada en la capital gomera, protagonizada por las pregoneras Merchy y Lorenza Arteaga, que dió inicio oficial a las fiestas con actuaciones, presentación de candidatas y el estreno de la canción oficial.

Presentación del Carnaval de Cine 2026 de San Sebastián de la Gomera / Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera

San Sebastián de La Gomera dió el pistoletazo de salida a su esperado Carnaval de Cine 2026 con la celebración de la Gala Inaugural, un espectáculo que combinó humor, música y fantasía para marcar el inicio oficial de las fiestas. El evento, organizado por el Ayuntamiento capitalino con el patrocinio del Cabildo Insular de La Gomera y Cajasiete, reunió a público y agrupaciones en una noche cargada de ritmo y color.



Un pregón con sello gomero

Las pregoneras Merchy Arteaga Simancas y Lorenza Arteaga Castilla fueron las grandes protagonistas de la velada. Su intervención estuvo marcada por el ingenio, el humor y numerosos guiños a la historia del carnaval en la capital gomera.

Ambas habían sido elegidas pregoneras en 2025, pero no pudieron ofrecer su discurso por motivos personales. Este año, su actuación logró emocionar y hacer reír al público, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la gala.

San Sebastián de La Gomera inaugura su Carnaval de Cine 2026 / Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera

Una obertura inspirada en el séptimo arte

La gala arrancó con una obertura temática dedicada al mundo del cine. El espectáculo recorrió las distintas fases de la producción cinematográfica, desde la escritura del guion hasta el casting de actores.

La puesta en escena culminó con una coreografía grupal que puso en valor elementos identitarios de la isla, como el Silbo Gomero, los paisajes de la capital colombina y las actuaciones de diferentes grupos carnavaleros.

Presentación de candidatas

Durante la velada también se presentó a las candidatas a Reina Adulta y Reina de los Mayores, quienes conocieron el orden de desfile para la Gala de Elección prevista para el jueves 19 de febrero.

Reina de los Mayores

Representando a la Asociación de Mayores Iballa y con fantasías diseñadas por María Antonia Sánchez Torres:

Concepción Medina Santos — “Mi Gran Noche”



— “Mi Gran Noche” Ileana Chinea González — “Al Son de Mi Tierra”



— “Al Son de Mi Tierra” Ascensión Herrera Herrera — “Ritual”



Reina Adulta

Andrea Valentina Crespo Angulo — “Etéreo”, diseño de Samuel Herrera Díaz



— “Etéreo”, diseño de Samuel Herrera Díaz Daiara Rodríguez Padilla — “El Lucifer del Azul”, diseño de Samuel Herrera Díaz

Candidatas a Reina Mayor / Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera Candidatas a Reina Adulta / Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera

Reconocimiento al trabajo de las agrupaciones

La alcaldesa, Angélica Padilla, destacó el esfuerzo que realizan durante todo el año las comparsas, murgas y colectivos participantes, especialmente en los meses previos al carnaval, con ensayos, creación de letras, coreografías y diseño de fantasías.

Con esta gala, San Sebastián de La Gomera inicia oficialmente su programación carnavalera, que en 2026 gira en torno al universo cinematográfico. Una edición que promete llenar las calles de la capital de disfraces, música y espectáculo en las próximas semanas.