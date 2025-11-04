En este 2025, la San Silvestre estrena la distancia de 5 kilómetros, homologada por la Real Federación Española de Atletismo

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria 2025 regresa para tomar la ciudad este 31 de diciembre y despedir el año con el reto de llegar a las 10.000 personas participantes. La carrera más solidaria de Canarias y la tercera San Silvestre más multitudinaria de España pondrá el broche a 2025 estrenando una nueva modalidad élite: 5 kilómetros de puro espectáculo deportivo para maximizar el alcance del evento.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes del Ayuntamiento, Carla Campoamor; el organizador de la prueba, Pablo González, y el presidente del Club Trican, José Rodríguez, presentaron este martes la 24ª edición de la prueba, que recorrerá las calles de la capital grancanaria.

Además de la multitudinaria prueba popular de 6 kilómetros, accesible para todas las personas, incluidas las familias y las mascotas, y de la modalidad Kids, este año, como novedad, la San Silvestre crece con una modalidad de 5 kilómetros, homologada por la Real Federación Española de Atletismo y dentro del calendario internacional de atletismo, para participantes que corran a 3 minutos y 10 segundos en categoría masculina y 3:40 en femenina. Esta nueva modalidad es una prueba “de la élite del atletismo”, con salida a las 15:30 horas, antes de la carrera de los niños.

Nueva modalidad

Esta nueva modalidad encenderá la mecha de una carrera icónica en la ciudad, con un espectáculo que elevará la expectativa y el impacto internacional del evento, “de cara a cubrir la demanda de muchos de los deportistas de élite que querían venir a la isla a disfrutar del evento y también de la competición”.

Así lo ha explicado el gerente de Top Time Eventos y organizador de la prueba, Pablo González, que ha recordado que se mantiene la salida de la modalidad Kids a las 16:00 horas y la general a las 17:00 horas, con seis kilómetros que “son seña de identidad de la ciudad en Fin de Año”.

Una invitación a participar

Carolina Darias invita a la ciudadanía a participar en esta prueba, que es “una fantástica oportunidad para despedir el año y darle entrada al nuevo con una temperatura muy agradable”. Además, ha destacado que estamos ante “una prueba multitudinaria en la que participan muchísimas familias, y eso es lo importante: que ese día disfrutemos, hagamos ejercicio físico mientras vivimos y disfrutamos la ciudad”.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria consolida su recorrido habitual, con salida frente al Parque Doramas, y su compromiso solidario, por lo que ya ha abierto el período de convocatoria para las ONG aspirantes de esta edición, con el fin de firmar con cinco de ellas el convenio de colaboración y hacer posible que el 100% de la recaudación de las inscripciones se traduzca en proyectos sociales en Canarias.

Asimismo, afianza su objetivo medioambiental, con camisetas recicladas, dorsales reutilizables y una gestión responsable de los residuos, transformando materiales reciclables en trofeos, entre otras medidas de reducción del plástico y de la huella de carbono.

Un evento inclusivo

Esta carrera señera de la capital grancanaria sigue avanzando como un evento inclusivo, con participantes con todo tipo de capacidades y sin barreras, con una participación femenina que supera el 40 % y con opciones para todos: caminar o correr, participar con mascotas, carritos de bebé, sillas de ruedas o joelette.

En directo por RTVC

Televisión Canaria va a televisar la prueba en directo, lo que garantiza su alcance mediático, con un evento que busca promover la actividad física y el deporte.