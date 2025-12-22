ES NOTICIA

Milagros Tolón, nueva ministra de Educación y Deportes

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha comparecido en el Palacio de la Moncloa, anuncia también que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno y compaginará su labor ministerial con la portavocía del Ejecutivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a primera hora desde el Palacio de la Moncloa para anunciar que la nueva ministra de Educación y Deportes será Milagros Tolón, actual delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno y compaginará su labor ministerial

Sánchez ha concluido su comparecencia deseando unas felices fiestas a los españoles tras informar sobre las dos sustitutas de Pilar Alegría, que ha abandonado el Gobierno para competir en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

