Milagros Tolón, nueva ministra de Educación y Deportes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a primera hora desde el Palacio de la Moncloa para anunciar que la nueva ministra de Educación y Deportes será Milagros Tolón, actual delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno y compaginará su labor ministerial

Sánchez ha concluido su comparecencia deseando unas felices fiestas a los españoles tras informar sobre las dos sustitutas de Pilar Alegría, que ha abandonado el Gobierno para competir en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

En directo | Sánchez anunciará este lunes el relevo de Pilar Alegría en el Gobierno. EFE



