Sánchez habla con los líderes de Catar y Omán para apoyarles ante los ataques de Irán

Sánchez ha hablado con el emir de Catar y el sultán de Omán después de mantener este jueves otra conversación en la mísma línea de apoyo con el presidente del Líbano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, para transmitirles el apoyo y solidaridad de España ante los «injustificables» ataques que han sufrido sus países por parte de Irán.

Sánchez ha informado de esas conversaciones en las redes sociales, donde ha subrayado que ningún país debe ser agredido impunemente.

«Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes«, ha escrito el jefe del Ejecutivo. Ha instado a construir una paz y seguridad que todos los países merecen.

Estas llamadas de Sánchez con el emir de Catar y el sultán de Omán (quien era el principal mediador en las conversaciones que estaban manteniendo Teherán y Washington antes del ataque de Estados Unidos a Irán) han seguido a la que mantuvo este jueves con el presidente del Líbano, Joseph Aoun.

En este caso le trasladó el apoyo de España ante los ataques que está sufriendo su país por parte de Israel y la disposición de España a enviar ayuda humanitaria para los desplazados por los bombardeos.

La situación en Oriente Medio será el asunto central de la cumbre hispano-portuguesa que se celebra este viernes en Huelva encabezada por Sánchez y su homólogo luso, Luís Montenegro, y en la que particIpan once ministros españoles.