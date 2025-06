Según ha afirmado el ministro Óscar López, el presidente Pedro Sánchez no se someterá a una cuestión de confianza y va a seguir trabajando pese a las «muchas» dificultades que hay

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de conmemoración del XL aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a España a las Comunidades Europeas, este jueves en el Palacio Real. EFE/ Juanjo Martin

El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha descartado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya someterse a una cuestión de confianza tras la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán por el caso Koldo.

López ha asegurado en una entrevista en la Ser que el presidente va a seguir trabajando pese a las «muchas» dificultades que, según ha dicho, hay tanto dentro como fuera de España.

«Y eso significa actuar con contundencia como lo está haciendo dentro del partido y negociar con nuestros socios como lo hemos hecho siempre», ha zanjado el ministro, quien ha negado además que haya financiación ilegal en el PSOE y ha garantizado la limpieza de las elecciones primarias del partido de 2014, siendo él secretario de Organización. «Fueron «ejemplares», ha puntualizado.

En su opinión, las conversaciones de Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos son «demoledoras» e «infumables, absolutamente incompatibles» con el PSOE y, en este sentido, ha recalcado que «está muy bien eso de denunciar la corrupción de los demás, pero es mucho más importante actuar cuando es en casa».

«No vamos a entrar en el ‘y tú más'», ha asegurado López, para quien en este caso han fallado «las personas que son capaces de hacer esto y también de negar que han hecho esto», no el Gobierno.

Sánchez está «muy afectado» y «dolido»

Según ha desvelado, Cerdán negó «a la cara» hasta el último momento su supuesta implicación en el caso Koldo al presidente del Gobierno, sobre quien ha admitido que está «muy afectado» y «dolido».

Preguntado si Sánchez puede seguir al frente del Ejecutivo, ha recalcado que si no hubiera actuado con la «fuerza», «rapidez» y «determinación» con las que lo ha hecho, es cuando no podría continuar en la Moncloa.

«Nadie está libre de que le engañen», ha advertido, convencido también de que no habrá documentos que apunten hacia Sánchez y de que el Gobierno no ha perdido credibilidad, porque no hay nada que afecte a los miembros del gabinete.

Ha garantizado también que el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes no tuvo nada que ver con el caso Koldo, sino que se debió a una remodelación «profunda» y «más amplia» del Gobierno, en lo que ha descrito como el «clásico cambio» que hacen todos los gobiernos a mitad de legislatura.

La UCO pide cinco expedientes de adjudicaciones a Acciona

El juez requirió a Acciona a entregar, «en el acto y en presencia de la fuerza actuante», los expedientes de adjudicación de cinco obras públicas, y copia del correo del que fuera director del Departamento de Navarra en la empresa, al que se relaciona con Koldo García y, por extensión, con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En un auto, fechado el lunes 9 de junio, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha requerido los expedientes de adjudicación de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y dos en Murcia.

El magistrado también ha reclamado a Acciona «el respaldo del correo electrónico corporativo» de Fernando Agustín Merino, quien fuera director del departamento de Navarra de la mercantil Acciona Construcción y que, según el nuevo informe de la UCO, pudo haber mantenido «una antigua relación» con Koldo García.

Las relaciones de Koldo con Acciona

Según dicho informe, desde 2015 «se puede observar una continuidad temporal en las relaciones de Koldo con Acciona, y la relación directa» con Santos Cerdán.

Estas vinculaciones, añade la UCO, se prolongan con Koldo y José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021, e incluso «posteriormente a su salida» hasta la puesta en marcha de la llamada operación Delorme con la detención de varios investigados en esta causa, incluido Koldo García.

La primera evidencia que encuentra la UCO de la relación de Merino con Koldo es un correo del 10 de septiembre de 2015, con copia a Joseba Antxon Alonso -propietario de Servinabar-, en el que el empleado de Acciona le remitía dudas sobre un pliego y un futuro contrato relacionado con lo que denominó ‘la matriz de geoalcali’ (Highfield Resources)”.

«El devenir del escrito va a revelar también la importancia de Antxon y sus vínculos directos con Koldo y con Santos», observa el informe.

Los investigadores han comprobado que ese año Acciona Infraestructuras constituyó la UTE Sangüesa/Zangoza Services con Servinabar para construir la mina de Sangüesa.

Relación Koldo García y Antxon Alonso

En junio, Koldo García y Antxon Alonso constituyeron la cooperativa Noran Coop, el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación de las concesiones de explotación minera, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de colaboración de esta con Acciona.

La segunda de las obras llevadas a cabo por Acciona y Servinabar en Navarra fue la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona.

Tras su llegada al ministerio, hay evidencias de que Koldo envió a su contacto en Acciona información sobre la licitación de obras en la Ronda Sur de Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete, que fue adjudicada a Acciona, «indiciariamente a cambio del pago de un precio», dice la UCO.

La «ascendencia» de Cerdán

Según los investigadores, aun cuando Koldo García pasó a depender orgánicamente de Ábalos, en junio de 2018, Santos Cerdán «mantuvo ascendencia sobre él».

«Tanto es así que, sin tener ningún cargo en el MITMA ni en el Ejecutivo, Santos seguía recibiendo novedades de Koldo sobre contrataciones públicas de Acciona, y le trasladaba ciertas indicaciones a éste para la consecución de las mismas», sostienen.

Ábalos y Koldo, aseguran, «habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública, llegando incluso a asociar dichos pagos a licitaciones concretas en las que, como denominador común, resultó adjudicataria Acciona Construcción».

Contraprestaciones económicas

Para esa supuesta manipulación de los procesos de contratación, Koldo, según la UCO, se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada por la contratación en dos empresas públicas de una expareja de Ábalos, y del director general de Carreteras, Javier Herrero Lizano».

«Las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos, ascenderían a 620.000 euros -de los que 70.000 no han sido asociados a ningún expediente en concreto-, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono».

550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones de Adif a Acciona en Murcia, mientras que la cantidad que quedaría pendiente de abono se refiere a sendas licitaciones de la Dirección General de Carreteras en Logroño y Sevilla y a otra de Adif Sant Feliú de Llobregat (Barcelona).

Al hacerse público el informe de la UCO, Acciona emitió un comunicado en el que aseguraba desconocer estos hechos y anunciaba la apertura de una investigación interna para aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades.