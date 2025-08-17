ES NOTICIA

Pedro Sánchez propone un pacto de Estado contra la emergencia climática

Redacción RTVC
El presidente del Gobierno promete más medios, coordinación y ayudas tras visitar algunas de las zonas afectadas por los incendios

Pedro Sánchez visitó este domingo Ourense para conocer de primera mano la situación de los incendios y anunciar nuevas medidas para afrontar la crisis. Prometió más medios de extinción, ayudas a la reconstrucción y propuso un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco a su llegada a Caboalles, para seguir la última hora del incendio de Orallo (León) | EFE / J.Casares

El presidente llegó al Centro Operativo Contraincendios a las 12:30 horas acompañado de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Allí fue recibido también por autoridades gallegas y responsables de los operativos.

En el interior, Sánchez agradeció la dedicación de los profesionales que combaten las llamas y destacó la importancia de apoyar a quienes coordinan los dispositivos de protección civil.

Petición de más medios

El presidente gallego recordó que la visita llegaba en el sexto día de emergencia y reclamó mayores recursos, incluida la movilización de las Fuerzas Armadas junto a la UME. Tanto Sánchez como Rueda coincidieron en que lo prioritario es apagar los incendios y garantizar la seguridad de las personas. Después, abordar ayudas a la reconstrucción y sanciones para quienes provoquen el fuego.

Sánchez anunció que el Estado pondrá más efectivos y medios a disposición de las comunidades autónomas y transmitió un mensaje de confianza en los técnicos y prudencia a la ciudadanía. Además, propuso un gran pacto de Estado contra la emergencia climática, fuera de la lucha partidista. Lo planteó como respuesta estructural frente a incendios e inundaciones cada vez más frecuentes.

Tras su paso por Ourense, Sánchez viajó a León y la próxima semana acudirá a otras provincias afectadas por los incendios, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.

