Moreno fue detenido el pasado junio cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina en el que viajaba y lo acusó de un comportamiento «muy sospechoso»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con familiares de tres españoles que se encuentran encarcelados en Venezuela con motivo de detenciones arbitrarias y sin base legal. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa a familiares de tres ciudadanos españoles detenidos en Venezuela «sin base legal». Entre ellos el periodista canario Miguel Moreno. Sánchez les ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir haciendo gestiones «a todos los niveles» para lograr su liberación y repatriación.

Entre los familiares recibidos en la Moncloa están los de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Son dos bilbaínos cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024. En medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Acusaciones

Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos «terroristas». Entre otros, el de asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Además, Sánchez ha recibido junto a Albares a familiares del periodista grancanario Miguel Moreno Dapena. El canario fue detenido el pasado junio, En esa fecha Venezuela interceptó el barco de exploración marina en el que viajaba. Un barco dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial. Alegaron un comportamiento «muy sospechoso» del mismo.