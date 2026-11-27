Los dos extranjeros carecían de la autorización administrativa necesaria para realizar esta actividad en el Monumento Natural y tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil para abandonar la zona

Imagen: Guardia Civil

La Guardia Civil ha propuesto para sanción a dos turistas por realizar actividades de escalada en el monolito del Monumento Natural del Roque Nublo. Todo sin haber obtenido las correspondientes autorizaciones ministrativas.

Fruto de la colaboración ciudadana, la Guardia Civil de Tejeda fue alertada de la presencia de luces en la zona del Roque Nublo. Fueron observadas por un vecino desde el barrio de La Culata, en Tejeda. Tras comprobar la veracidad de los hechos, los agentes se desplazaron a pie durante aproximadamente un kilómetro y medio hasta la base del monolito. Allí localizaron a los dos varones realizando escalada por las vías existente. Sin disponer de los permisos administrativos exigidos para desarrollar esta actividad en un espacio natural protegido.

Incumplimiento de normativa e imprudencia

Además de incumplir la normativa que regula las actividades en este enclave, los turistas actuaron con una evidente imprudencia. Al realizar la escalada con la noche cerrada en una zona de orografía accidentada. Y con las dificultades que ello supone para garantizar su propia seguridad. Por estos hechos, ambos fueron propuestos para sanción por realizar una actividad sin la autorización correspondiente y por incumplimientos relacionados con la normativa de seguridad y emergencias, con multas que pueden oscilar los 3.000 euros.

Finalmente, los agentes tuvieron que auxiliar a los dos turistas durante el recorrido de regreso, debido a las dificultades del terreno y a las condiciones de oscuridad, consiguiendo que abandonaran el lugar sin que se produjeran daños personales.