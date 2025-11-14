El encuentro, organizado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), tiene lugar este viernes y sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, inauguraron durante la mañana de este viernes las IV Jornadas de Derecho e Investigación Sanitaria que reúnen en Las Palmas de Gran Canaria a más de 250 expertos de los ámbitos sanitarios y jurídicos.

Profesionales nacionales

El encuentro, organizado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), tiene lugar este viernes y sábado en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de proporcionar a profesionales nacionales y regionales un espacio de análisis y debate.

Durante su intervención, la consejera de Sanidad puso en valor estas jornadas “que persiguen concienciar a los profesionales sanitarios sobre la importancia que tiene la actividad investigadora y las repercusiones jurídicas de la labor científica”.

En este sentido, Esther Monzón agradece al comité organizador la celebración del encuentro, que cuenta, además, con ponentes de primer nivel para poder proporcionar a los asistentes conocimientos y experiencias vinculadas a la responsabilidad sanitaria en el ejercicio de la profesión.

Ordenamiento jurídico

Por su parte, el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, destacó que los ámbitos y sanitarios y jurídicos son áreas que convergen y que no pueden sustraerse a los sustentos del ordenamiento jurídico.

Asimismo señaló que los asuntos que se abordarán en estas jornadas, desde la protección a los derechos fundamentales a los riesgos del impacto climático, serán tratados con solvencia y altura intelectual en este foro.

Tribunal Supremo

La primera ponencia de este viernes, ‘Líneas de la jurisprudencia penal en materia de responsabilidad sanitaria’, corrió a cargo del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Artemio Sánchez.

A continuación, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Juan Fernando Muñoz, impartió la conferencia ‘Innovación y datos aplicados a la asistencia sanitaria’.

Seguridad Social

La sesión matinal de este primer día finalizará con una mesa redonda y la charla ‘Régimen jurídico de la investigación científica y técnica’, del letrado de la Administración de la Seguridad Social, magistrado de lo Contencioso-Administrativo y miembro del Comité de Bioética de España, Alberto Palomar, y la ponencia ‘Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias’, del director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, Fernando Gutiérrez.

La jornada de la tarde continuará con la ponencia ‘La seguridad y protección integral de las entidades críticas hospitalarias como garantía de la prestación de los servicios asistenciales’, que imparte el doctor en Medicina, Seguridad y Derecho y personal docente investigador de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Martín González y Santiago.

El director gerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, Luis Cabrera, es el encargado de la charla ‘Catástrofes y cambio climático’.

Universidad de La Laguna

Tras la mesa redonda de la jornada de tarde, se imparten las dos últimas charlas del jueves: ‘Delito de revelación de secretos en el ámbito de la investigación sanitaria’, del magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y profesor de la Universidad de La Laguna , Antonio Doreste; y ‘Ecosistemas que curan: el valor de la innovación en el sistema sanitario autonómico’, a cargo de la Investigación de Canarias, Margarita Medina.

La jornada de este sábado comienza a las 09:30 horas con la charla ‘La protección de la salud desde la perspectiva de los derechos fundamentales’, de la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano.

Hospital Insular Materno Infantil

‘La experiencia de crear una unidad de ensayos clínicos en Canarias’, del jefe de Servicio de Oncología del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Delvys Rodríguez, es la siguiente ponencia.

El catedrático de Filosofía del Derecho en Universidade da Coruña y miembro del Comité de Bioética de España José Antonio Seoane presenta, a continuación, ‘El acceso universal al sistema de salud’ antes de la mesa redonda de la jornada.

Antes de la clausura del encuentro, que correrá a cargo del director del SCS, Adasat Goya y del director científico de la FIISC, Fernando Gutiérrez, tendrá lugar la charla ‘Hacia dónde va la investigación’. En este caso, participan los coordinadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias Esteban Luis Porrini, Ángel Ramos, Veronique Adela Johana, Juan Carlos Rodríguez y Lilisbeth Perestelo.