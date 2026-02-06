Esta práctica se detecta mayoritariamente en mujeres migrantes que llegan a Canarias tras haber sido sometidas en sus países de origen

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, informa de que los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) detectaron durante el año 2025 un total de 124 casos de mujeres que habían sido sometidas a esta práctica.

En la imagen, varias jóvenes leen en Fuerteventura el manifiesto por el Día Mundial Contra la Mutilación Genital Femenina. EFE/ Carlos De Saá

La mutilación genital femenina consiste en la ablación total o parcial de los genitales externos femeninos por motivos no terapéuticos y afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo.

Principalmente en países del África subsahariana, aunque también en algunas regiones de Asia y América Latina. Esta práctica genera importantes consecuencias físicas, psicológicas, sexuales y obstétricas a corto, medio y largo plazo.

Detección en el ámbito sanitario

En Canarias no hay constancia de casos de mutilación genital femenina practicados en el territorio. No obstante, se detecta en mujeres y menores migrantes que llegan a las islas ya sometidas a esta práctica en sus países de origen.

La detección puede resultar compleja, ya que se trata de un problema infradiagnosticado, que muchas mujeres viven en silencio por miedo, vergüenza o desconocimiento de los recursos disponibles. Habitualmente, el diagnóstico se realiza de forma indirecta, cuando las pacientes consultan por síntomas derivados de las secuelas de la mutilación.

El embarazo constituye un momento clave para la detección, tanto en mujeres migrantes que llegan embarazadas a Canarias como en aquellas que ya residen en las islas y cuyo seguimiento del embarazo realizan los servicios de Atención Primaria y hospitalarios.

Protocolos específicos de actuación

El SCS dispone de protocolos específicos que recogen de forma expresa la actuación ante la mutilación genital femenina:

El Protocolo de atención sanitaria a menores migrantes (Infancia en Movimiento), que establece pautas de detección precoz, prevención y protección ante el riesgo de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.

El Protocolo de atención gineco-obstétrica a la mujer gestante y puérpera en procesos migratorios, que contempla la identificación de la MGF durante el control del embarazo, el parto y el puerperio, así como la atención a sus posibles complicaciones.

Estos documentos incluyen la definición y tipología de la mutilación, su prevalencia por países, las consecuencias sobre la salud, los circuitos asistenciales, la derivación a otros profesionales sanitarios y sociales. En el caso de menores, un modelo de compromiso preventivo, mediante el cual padres o tutores se comprometen a no someter a sus hijas a esta práctica durante viajes a sus países de origen.

Formación y enfoque preventivo

El abordaje de la mutilación genital femenina en Canarias se apoya además en la formación continuada de los profesionales sanitarios. Desde hace años, se realizan talleres acreditados de atención sanitaria a la población migrante, dirigidos principalmente a profesionales de Atención Primaria, en los que se aborda de forma específica la detección, prevención y atención a la mutilación.

La Consejería de Sanidad recuerda que la mutilación genital femenina es una forma extrema de violencia de género que requiere una respuesta firme desde el sistema sanitario, basada en la prevención, la detección precoz, la atención integral y la protección de niñas y mujeres, desde un enfoque de derechos humanos y tolerancia cero.