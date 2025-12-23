La Consejería de Sanidad apela a la responsabilidad individual para proteger a la población vulnerable durante un periodo de alta interacción social

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda la importancia del uso de la mascarilla quirúrgica en personas con síntomas gripales. La medida busca prevenir la transmisión del virus y reducir el riesgo de contagio, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

RTVC

El aviso cobra especial relevancia en fechas marcadas por reencuentros familiares y sociales, ya que muchos de estos encuentros se desarrollan en espacios cerrados, lo que incrementa la probabilidad de contagio.

Síntomas y medidas preventivas

Sanidad recomienda el uso de mascarilla a quienes presenten tos, fiebre, malestar general o dolor de garganta. También se incluyen congestión nasal y secreción como signos compatibles con procesos gripales. Junto a la mascarilla, se aconseja incrementar la ventilación de las estancias. La higiene frecuente de manos resulta clave, especialmente tras toser o sonarse la nariz.

Las autoridades sanitarias insisten en cubrir boca y nariz al estornudar o toser. El uso de pañuelos desechables y evitar compartir objetos personales reduce la propagación del virus. También se recomienda limitar el contacto cercano con personas vulnerables. Estas medidas simples ayudan a romper la cadena de transmisión en el entorno cotidiano.

Imagen de archivo de una persona vacunándose | Frank Meriño

Recomendaciones en centros sanitarios

La Consejería extiende el uso de la mascarilla a personal sanitario, pacientes y acompañantes. La recomendación se centra en ámbitos especialmente sensibles de los centros sanitarios. Entre estos espacios figuran salas de quimioterapia, unidades de trasplante, urgencias y UCIs.

El objetivo se orienta a proteger a pacientes con mayor riesgo de complicaciones.

Avance de la campaña de vacunación

La campaña de vacunación contra la gripe registra un incremento del 14,94 por ciento respecto a 2024. Son datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. En total, 246.194 personas ya han recibido la vacuna en Canarias. Solo en la última semana se administraron 11.612 dosis, un 40,5 por ciento más que el año pasado.

Salud Pública recuerda que la vacunación sigue siendo la principal herramienta preventiva y que la inmunización reduce el riesgo de complicaciones graves tras el contagio. En este sentido, la tasa de incidencia de la gripe alcanza 151,4 casos por 100.000 habitantes. Canarias se sitúa así en escenario 1, de riesgo moderado, según el último informe oficial. Estos datos muestran una tendencia ascendente cercana al escenario 2, por lo que Sanidad subraya la necesidad de aplicar medidas sencillas y eficaces, como el uso de mascarilla con síntomas.