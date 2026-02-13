La campaña contra las infecciones de transmisión sexual repartirá preservativos y apela a la responsabilidad en unas fiestas marcadas por la desinhibición y el aumento del contacto social

Una decisión tomada en segundos puede tener consecuencias duraderas. Durante el Carnaval, el ambiente festivo, el consumo de alcohol y la desinhibición favorecen situaciones de riesgo que, según advierten profesionales sanitarios, pueden traducirse en un aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

“Es una época con más contacto social y menor percepción del riesgo”, señalan, al tiempo que recuerdan la importancia de “tener cabeza” y no dejarse llevar por el momento.

Elevación del número de detecciones

Canarias se sitúa entre las comunidades con mayor incidencia, aunque los expertos matizan que también se realizan más pruebas diagnósticas que nunca, lo que eleva el número de detecciones. No obstante, preocupa el ligero descenso en el uso del preservativo en los últimos años, un factor clave en la prevención de estas infecciones.

Sanidad refuerza la prevención ante el repunte de infecciones de transmisión sexual en Carnaval. RTVC

Ante esta situación, la Consejería de Sanidad ha activado una campaña específica para estas fechas, con reparto de preservativos y mensajes de concienciación dirigidos a la población, especialmente a los más jóvenes. El objetivo es claro: que en Carnaval lo único que se contagie sean las ganas de disfrutar, siempre con protección y responsabilidad