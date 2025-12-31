La prueba de natación, San Salitre, prevista para el 1 de enero se celebrará finalmente el domingo 11 ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas

Santa Cruz aplaza la San Salitre por motivos de seguridad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido aplazar la celebración de la San Salitre 2026, prevista inicialmente para este 1 de enero en la zona de baños de El Bloque, en Valleseco, por criterios de seguridad.

La medida responde a la alta probabilidad de que el viento supere la fuerza 4 durante el horario de la prueba, lo que podría afectar tanto a su desarrollo como a la seguridad en el entorno marítimo y costero.

La quinta edición de esta popular prueba de natación se celebrará finalmente el domingo, 11 de enero, en el mismo emplazamiento, una vez las previsiones meteorológicas sean más favorables.

Aplazamiento de la San Salitre

El evento está organizado por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento, con dirección técnica de Gesport Canarias y la colaboración de la Autoridad Portuaria.

Las pruebas infantiles darán comienzo a las 11:00 horas y la prueba adulta a las 11:30. Además, la jornada volverá a incluir el tradicional “Primer baño del año”, de carácter lúdico, en el que se premiará la originalidad y creatividad de las personas participantes.