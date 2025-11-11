La finalización de las obras de los puentes de la avenida Marítima son básicas para garantizar la seguridad y movilidad de vehículos y transportes

Santa Cruz de Tenerife finaliza las obras de los puentes de la avenida Marítima

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, y con la presencia de varios técnicos del área municipal de Obras visitaron el pasado jueves la finalización de las actuaciones ejecutadas en los diversos puentes de la desembocadura del barranco de Santos, precisamente los que permiten la circulación en superficie de la avenida Marítima, “unas obras que no se ven, que son en las entrañas de la ciudad, pero que son básicas para garantizar la seguridad y movilidad de cuantos vehículos y transportes pasan a diario por su superficie”, avanza el regidor.

Bermúdez puso de manifiesto que “en la visita realizada, hemos bajado al barranco de Santos para comprobar los detalles de las obras de rehabilitación de los puentes situados entre la plaza de Europa y la avenida Marítima” y argumentó que “se trata de una actuación ya finalizada que, aunque no es visible a pie de calle, resulta fundamental para garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en uno de los puntos más transitados de Santa Cruz”.

Renovación de los puentes

Por su parte, Javier Rivero destacó durante la visita al final de las obras que “esta actuación, que en su momento se declaró de emergencia, permitió renovar los puentes BIC, desde el que está en la plaza de Europa —el primero que se intervino— hasta todos los demás que conforman la vía de la avenida Marítima”. Añadió además que “esta intervención da continuidad a una obra anterior con la que ya renovamos el puente de la avenida Bravo Murillo. En total, hemos reparado cuatro puentes entre la avenida Bravo Murillo y la desembocadura del barranco de Santos”.

“En conjunto —señaló Rivero— invertimos aproximadamente cuatro millones de euros, que nos permitieron reforzar una de las infraestructuras viarias más importantes del municipio, la que conecta por la avenida Marítima el macizo de Anaga con el resto de Santa Cruz, precisamente por esa vía litoral”. También subrayó que “es importante poner en valor la complejidad de esta obra, una intervención que suele pasar desapercibida para los vecinos y vecinas, pero que resulta esencial para garantizar la seguridad del municipio y evitar los problemas que podrían causar un caos en la movilidad”.

Comienzo en 2022

Debe recordarse que en el año 2022, el Ayuntamiento comenzó a ejecutar el denominado Plan de Refuerzo de los Puentes del Barranco de Santos, a raíz de que informes municipales alertaran del avanzado estado de corrosión que presentaban las armaduras de la estructura de las plataformas que soportan la avenida Bravo Murillo, la plaza de Europa y la avenida Marítima, como consecuencia del impacto sobre las mismas de los acarreos de las escorrentías y de la continuidad de los fenómenos corrosivos generados por el ambiente marino en el que se encuentran ubicadas.