La programación de Navidad comienza este miércoles por la noche en Santa Cruz de Tenerife con el tradicional encendido de las luces que adornarán la ciudad hasta enero

Santa Cruz de Tenerife dará este jueves, 19 de noviembre, el pistoletazo de salida a la Navidad 2026 con el tradicional encendido del alumbrado. La capital tinerfeña inaugurará una de sus mayores campañas de iluminación navideña, que llegará a unas 400 ubicaciones repartidas por los cinco distritos del municipio. El acto central tendrá lugar en la plaza de La Candelaria, a partir de las 19:30 horas, con un espectáculo de luces y música. El alcalde, José Manuel Bermúdez, será el encargado de accionar el interruptor que iluminará las calles de la ciudad.

Más de dos millones de bombillas led iluminan las 327 calles de Santa Cruz de Tenerife. Este alumbrado da la bienvenida a la Navidad

Horario y dónde ver el encendido de Navidad en Santa Cruz de Tenerife

El encendido oficial comenzará a las 19:30 horas de este jueves en la plaza de La Candelaria, donde se ha organizado un espectáculo musical para dar la bienvenida a las fiestas.

La celebración arrancará con una actuación musical acompañada de un juego de luces. Posteriormente, el alcalde activará el alumbrado navideño y dará paso a un concierto protagonizado por Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé. El evento estará presentado por Elvis Sanfiel.

Tras el acto, las autoridades realizarán el tradicional recorrido por las calles de Santa Cruz para contemplar la iluminación navideña.

Más de 2,3 millones de luces LED iluminarán Santa Cruz

El Ayuntamiento ha destinado 1.483.818,95 euros al alumbrado navideño de 2026, una instalación que comenzó a prepararse el pasado mes de julio.

La decoración contará con 2.191 motivos luminosos, más de 116.000 metros de guirnaldas, 2,3 millones de puntos LED y 77 elementos luminosos de suelo. El despliegue alcanzará aproximadamente 400 ubicaciones de los cinco distritos.

Entre las novedades destacan nuevos puntos de iluminación en la avenida Pedro Suárez, en San Andrés; la rambla de García Escámez; la rambla de Añaza y la avenida de Los Majuelos.

También regresará la iluminación navideña a la calle de La Rosa, después de los trabajos realizados en esta vía.

La decoración se completará con la instalación de 48.000 flores de Pascua en distintos espacios públicos del municipio.

Una Navidad con cerca de 100 actividades y una cabalgata de Papá Noel

El encendido marcará el inicio del programa «Santa Cruz, ciudad de la Navidad», que incluye cerca de un centenar de actividades culturales, musicales, infantiles, deportivas y gastronómicas.

Una de las principales novedades será la Cabalgata de Papá Noel, prevista para el 22 de diciembre a las 18:30 horas. El desfile partirá desde el parque García Sanabria, recorrerá la calle del Pilar y la plaza de España y finalizará en la plaza de La Candelaria, donde los menores podrán entregar sus cartas.

Entre las primeras actividades destacan los encuentros de grupos folclóricos, que tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre en la plaza de La Candelaria.

La programación también recuperará algunas de las citas tradicionales de la capital, como los conciertos de Los Fregolinos, la Banda Militar, las actuaciones de góspel y los espectáculos musicales para toda la familia.

Mercadillos, conciertos y Fin de Año Infantil

El Mercadillo de Navidad de la Alameda del Duque de Santa Elena abrirá del 16 de diciembre al 6 de enero, entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Durante esas mismas fechas, el entorno del lago de la plaza de España acogerá el Gastro Navidad Market Fest, con una oferta gastronómica y musical alrededor del gran árbol navideño. Además, los días 2, 3, 4 y 5 de enero se celebrará el nuevo mercadillo The Good Market Christmas.

El 20 de diciembre, la plaza de La Candelaria acogerá un concierto de góspel a partir de las 20:00 horas. El día 26 será el turno de Los Cantadores, con su espectáculo gratuito «Villanos, el Reino del Mal», previsto para las 20:30 horas.

Los más pequeños tendrán su propia celebración de fin de año el 27 de diciembre, entre las 11:00 y las 15:00 horas, también en la plaza de La Candelaria. La jornada incluirá actividades infantiles y las tradicionales campanadas a las 12:00 horas.

Por su parte, la despedida de 2026 contará con un baile de fin de año el 31 de diciembre, a partir de las 23:00 horas, con actuaciones de diferentes orquestas.

La programación se extenderá por los cinco distritos con talleres, exposiciones, teatro, música, actividades comerciales y propuestas gastronómicas.

El calendario completo de la Navidad 2026 podrá consultarse en la web oficial de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife.