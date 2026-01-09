El nuevo contrato se licitará este mes de enero y contempla mantenimiento de las zonas verdes y un servicio de vigilancia permanente de los árboles que estén en riesgo de caída
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incrementará en 34 millones de euros su servicio para el cuidado de las zonas verdes y arbolado de la ciudad.
A partir de este mes de enero se licitará un nuevo contrato al que podrán acceder las empresas y que contempla un servicio de vigilancia permanente de los árboles que estén en riesgo de caída por enfermedad.
El papa León XIV visitará Canarias este año y Gran Canaria será su primera escala, según el presidente del Cabildo
El contrato, además, contempla incrementar en un 30 por ciento el número de especies vegetales de las zonas verdes.