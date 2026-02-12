El Servicio 010 municipal consolida su modelo multicanal con alta satisfacción ciudadana en Santa Cruz de Tenerife

El Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife registró en 2025 un total de 238.496 interacciones a través de sus distintos canales.

El dato se dio a conocer durante la visita del alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Presidencia y Tecnología, Purificación Dávila, a las instalaciones desde donde se gestiona el servicio.

El modelo multicanal integra atención telefónica, chatbot web y WhatsApp, además de quioscos de autogestión en oficinas municipales. El canal telefónico recibió 68.787 llamadas, mientras que el chatbot “Anaga” gestionó más de 55.800 trámites, principalmente relacionados con Padrón y Tributos.

La valoración ciudadana del servicio alcanza una media de 4,49 sobre 5, con altos índices de satisfacción tanto en los canales digitales como en la atención presencial.