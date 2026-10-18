Santa Cruz finaliza con la campaña de control integral de plagas en el distrito Centro-Ifara

La campaña comprende labores de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, llevará a cabo la próxima semana una nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios del distrito Centro-Ifara. Los trabajos se enmarcan en la programación periódica que desarrolla el Consistorio para prevenir la aparición de focos y mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El calendario comenzará el lunes, con intervenciones en el barrio de Duggi. El martes, los trabajos se trasladarán a Residencial Anaga, mientras que el miércoles las actuaciones se desarrollarán en Ifara, Los Lavaderos y Plazoletas. La planificación continuará el jueves y el viernes en la Zona Centro, donde se llevarán a cabo nuevas labores de control y prevención.

Las actuaciones comprenden labores de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que pueden generar incidencias en el entorno urbano. Esta planificación permite intervenir de forma anticipada y mantener un seguimiento continuado de las distintas zonas del municipio.

Servicios municipales

Cabe recordar que la programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía. La información trasladada por los vecinos y vecinas permite localizar posibles puntos de incidencia y contribuir a una respuesta más rápida y ajustada a las necesidades de cada espacio.

En este sentido, el Consistorio recomienda utilizar SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en la vía pública. A través de esta aplicación, los avisos quedan registrados y pueden ser objeto de seguimiento por parte de los servicios municipales correspondientes.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que determinadas prácticas contribuyen a reducir las posibilidades de aparición de plagas, como depositar correctamente los residuos, evitar dejar restos de comida en espacios públicos y no generar acumulaciones de enseres o materiales que puedan convertirse en lugares de refugio.