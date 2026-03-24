El Ayuntamiento reactivará la UNIPOL para aumentar la presencia en las calles y mejorar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado reactivar la Unidad de Intervención Policial (UNIPOL) con el objetivo de reforzar la seguridad en los barrios, tras el aumento de la demanda vecinal de mayor presencia policial.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha dado instrucciones para que su puesta en marcha se produzca lo antes posible y, en todo caso, antes de que finalice 2026.

Desde el Consistorio se señala que esta decisión responde al incremento de determinados delitos y a la necesidad de mejorar los recursos disponibles en materia de seguridad ciudadana.

Santa Cruz de Tenerife recupera la UNIPOL para reforzar la seguridad en barrios. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Prevención y respuesta de incidentes

Para ello, se dotará a la unidad de personal, medios materiales y vehículos que permitan su correcto funcionamiento.

Además, la UNIPOL actuará en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de reforzar tanto la prevención como la respuesta ante incidentes, así como aumentar la sensación de seguridad entre la ciudadanía.