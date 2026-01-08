Santa Cruz de Tenerife contará con 32 aspirantes a Reinas del Carnaval

Once candidatas a Reina competirán por el trono adulto y otras once al de los mayores, mientras que en la infantil habrá diez aspirantes en unas galas dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha cerrado el plazo de recepción de inscripciones para participar en los certámenes de elección de reinas adulta, infantil y de mayores del Carnaval 2026. Un total de 32 aspirantes tomarán parte en las Galas, que estarán dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez.
Acto emblemático
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, valoró el número de candidatas inscritas y subrayó que “se trata de una cifra que se mantiene estable año tras año, lo que demuestra la fortaleza y la vigencia de uno de los actos más emblemáticos de nuestro Carnaval”. Bermúdez destacó además que “el interés continuado de patrocinadores y diseñadores refleja la capacidad de esta Gala para generar visibilidad, proyección y retorno, no solo para quienes participan directamente, sino para la propia ciudad”.
El regidor señaló que “los certámenes de elección de las reinas son una expresión artística y cultural de primer nivel, en la que se combina tradición, creatividad, diseño y espectáculo, y que forma parte de la identidad de Santa Cruz”. En este sentido, añadió que “el Carnaval es uno de nuestros principales motores culturales y económicos, y estas Galas contribuyen de manera decisiva a consolidar su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Ensayos y trabajo previo
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, adelantó que “llevamos meses trabajando con Daniel y Paula en unas galas que volverán a hacer brillar a todas las aspirantes y que estoy convencido gustarán a todos los carnavaleros y carnavaleras”. Agradeció “a patrocinadores y diseñadores el esfuerzo que realizan y que hace posible que cada una de las fantasías se convierta en un éxito para nuestra fiesta”.
Al título de Reina infantil, certamen que se celebrará el lunes 2 de febrero, optarán 10 niñas, mientras que 11 serán el número de aspirantes que participarán en la elección de Reina de los mayores, una más que el año pasado, que tendrá lugar el miércoles 4 de febrero.
La gran gala elección de la Reina adulta del Carnaval 2026, que se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial, contará con 11 candidatas en un acto que estará dirigido por Daniel Pages, que se estrena en el cargo.
Todas las aspirantes tomarán parte el viernes 16 de enero en el acto de inauguración del Carnaval. En este acto, las candidatas conocerán su orden de participación en las diferentes galas.
Listado de candidatas a Reina adulta
|Diseñador
|Candidata
|Jorge González Santana
|Leire García Santana
|Alexis Santana Rodríguez
|Carla P. Castro Castellano
|Yosué Riverol Hernández
|Alianara León Hernández
|Santi Castro Campos (Santiago Castro)
|Arlena Rubí Mantecón Hernández
|Jorge Ruymán Pérez
|Melissa Mayor Peña
|Juan Carlos Armas Febles
|Alexia Hernández Adrián
|Cristian Manuel Santana Lugo
|Daniela Sánchez Padilla
|Asociación Cultural del Carnaval de los Realejos Nira / Arganda (Lorenzo Padrón)
|Lara Rodríguez Lorenzo
|Sedomir Rodríguez de la Sierra
|Cecilia Esther Díaz Hernández
|Joran Torres y su Equipo (Antonio Jordán Hernández)
|Melania Hernández Torres
|Dani y Diana Mena (Daniel Mena Beltrán)
|Elizabeth Beltrán Correa
Listado de candidatas a Reina infantil
|Diseñador
|Candidata
|Santiago Castro Delgado (Santi Castro)
|Micaela Díaz Lima
|Rivero Santana Rivero (JJ Santana)
|Ciara Luz
Álvarez Chinea
|Carlos David Afonso Darias (David Afonso Darias)
|Leire Socas
Alam
|Noé González de la Rosa
|Yaxira González Chinea
|Alexis Santana Rodríguez (Alexis Santana)
|Daniela Barrera Padilla
|Sedomir Rodríguez de la Sierra
|Sofía Campos Ramos
|Antonio Jordán Torres Hernández (Equipo Torres Hernández)
|Lucía Álvarez Báez
|Jose Ángel Ramos González (Jose Ángel Ramos)
|Alysson Rodríguez Duque
|David Hernández Páez (David Hernández)
|Claudia Reyes Arvelo
|Daniel Mena Beltrán (Dani Mena)
|Ana Ferrera González
Listado de candidatas a Reina de los Mayores
|Diseñador
|Candidata
|Santiago Castro Campos (Santi Castro)
|Dominga Jiménez Pérez
|Juan Carlos Armas Febles (Juan Carlos Armas)
|María Cristina Fariña Rodríguez
|Dailos Rodríguez López
|María del Carmen Hernández Martín
|Jose Javier Santana Rivero (JJ Santana)
|María Eugenia Díaz Sanz
|Francisco de Borja Ledesma Abreu (Borja Abreu)
|María Ángeles Ramos Díaz
|Alfonso Baute Páez (Alfonso Baute)
|Amalia González Doniz
|Alfonso Baute Páez (Alfonso Baute)
|Antonia Adelaida Torres Carballo
|David Hernández Páez (David Hernández)
|Antolina Libertad Ramos González
|David Hernández Páez (David Hernández)
|María Candelaria Pérez Rivero
|Antonio Santos Arteaga
|María Isabel González Rodríguez
|Dani Mena Beltrán (Dani Mena)
|María Félix Ramos García