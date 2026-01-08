Santa Cruz de Tenerife contará con 32 aspirantes a Reinas del Carnaval

Once candidatas a Reina competirán por el trono adulto y otras once al de los mayores, mientras que en la infantil habrá diez aspirantes en unas galas dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha cerrado el plazo de recepción de inscripciones para participar en los certámenes de elección de reinas adulta, infantil y de mayores del Carnaval 2026. Un total de 32 aspirantes tomarán parte en las Galas, que estarán dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez.

Acto emblemático

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, valoró el número de candidatas inscritas y subrayó que “se trata de una cifra que se mantiene estable año tras año, lo que demuestra la fortaleza y la vigencia de uno de los actos más emblemáticos de nuestro Carnaval”. Bermúdez destacó además que “el interés continuado de patrocinadores y diseñadores refleja la capacidad de esta Gala para generar visibilidad, proyección y retorno, no solo para quienes participan directamente, sino para la propia ciudad”.

El regidor señaló que “los certámenes de elección de las reinas son una expresión artística y cultural de primer nivel, en la que se combina tradición, creatividad, diseño y espectáculo, y que forma parte de la identidad de Santa Cruz”. En este sentido, añadió que “el Carnaval es uno de nuestros principales motores culturales y económicos, y estas Galas contribuyen de manera decisiva a consolidar su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Ensayos y trabajo previo

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, adelantó que “llevamos meses trabajando con Daniel y Paula en unas galas que volverán a hacer brillar a todas las aspirantes y que estoy convencido gustarán a todos los carnavaleros y carnavaleras”. Agradeció “a patrocinadores y diseñadores el esfuerzo que realizan y que hace posible que cada una de las fantasías se convierta en un éxito para nuestra fiesta”.

Al título de Reina infantil, certamen que se celebrará el lunes 2 de febrero, optarán 10 niñas, mientras que 11 serán el número de aspirantes que participarán en la elección de Reina de los mayores, una más que el año pasado, que tendrá lugar el miércoles 4 de febrero.

La gran gala elección de la Reina adulta del Carnaval 2026, que se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial, contará con 11 candidatas en un acto que estará dirigido por Daniel Pages, que se estrena en el cargo.

Todas las aspirantes tomarán parte el viernes 16 de enero en el acto de inauguración del Carnaval. En este acto, las candidatas conocerán su orden de participación en las diferentes galas.

Listado de candidatas a Reina adulta

Diseñador Candidata Jorge González Santana Leire García Santana Alexis Santana Rodríguez Carla P. Castro Castellano Yosué Riverol Hernández Alianara León Hernández Santi Castro Campos (Santiago Castro) Arlena Rubí Mantecón Hernández Jorge Ruymán Pérez Melissa Mayor Peña Juan Carlos Armas Febles Alexia Hernández Adrián Cristian Manuel Santana Lugo Daniela Sánchez Padilla Asociación Cultural del Carnaval de los Realejos Nira / Arganda (Lorenzo Padrón) Lara Rodríguez Lorenzo Sedomir Rodríguez de la Sierra Cecilia Esther Díaz Hernández Joran Torres y su Equipo (Antonio Jordán Hernández) Melania Hernández Torres Dani y Diana Mena (Daniel Mena Beltrán) Elizabeth Beltrán Correa

Listado de candidatas a Reina infantil

Diseñador Candidata Santiago Castro Delgado (Santi Castro) Micaela Díaz Lima Rivero Santana Rivero (JJ Santana) Ciara Luz

Álvarez Chinea Carlos David Afonso Darias (David Afonso Darias) Leire Socas

Alam Noé González de la Rosa Yaxira González Chinea Alexis Santana Rodríguez (Alexis Santana) Daniela Barrera Padilla Sedomir Rodríguez de la Sierra Sofía Campos Ramos Antonio Jordán Torres Hernández (Equipo Torres Hernández) Lucía Álvarez Báez Jose Ángel Ramos González (Jose Ángel Ramos) Alysson Rodríguez Duque David Hernández Páez (David Hernández) Claudia Reyes Arvelo Daniel Mena Beltrán (Dani Mena) Ana Ferrera González

Listado de candidatas a Reina de los Mayores