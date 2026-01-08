ES NOTICIA

Directo
InicioCarnaval CanariasCarnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife contará con 32 aspirantes a Reinas del Carnaval

RTVC
RTVC

Once candidatas a Reina competirán por el trono adulto y otras once al de los mayores, mientras que en la infantil habrá diez aspirantes en unas galas dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha cerrado el plazo de recepción de inscripciones para participar en los certámenes de elección de reinas adulta, infantil y de mayores del Carnaval 2026. Un total de 32 aspirantes tomarán parte en las Galas, que estarán dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez.

Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025
Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025

Acto emblemático

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, valoró el número de candidatas inscritas y subrayó que “se trata de una cifra que se mantiene estable año tras año, lo que demuestra la fortaleza y la vigencia de uno de los actos más emblemáticos de nuestro Carnaval”. Bermúdez destacó además que “el interés continuado de patrocinadores y diseñadores refleja la capacidad de esta Gala para generar visibilidad, proyección y retorno, no solo para quienes participan directamente, sino para la propia ciudad”.

El regidor señaló que “los certámenes de elección de las reinas son una expresión artística y cultural de primer nivel, en la que se combina tradición, creatividad, diseño y espectáculo, y que forma parte de la identidad de Santa Cruz”. En este sentido, añadió que “el Carnaval es uno de nuestros principales motores culturales y económicos, y estas Galas contribuyen de manera decisiva a consolidar su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Ensayos y trabajo previo

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, adelantó que “llevamos meses trabajando con Daniel y Paula en unas galas que volverán a hacer brillar a todas las aspirantes y que estoy convencido gustarán a todos los carnavaleros y carnavaleras”. Agradeció “a patrocinadores y diseñadores el esfuerzo que realizan y que hace posible que cada una de las fantasías se convierta en un éxito para nuestra fiesta”.

Al título de Reina infantil, certamen que se celebrará el lunes 2 de febrero, optarán 10 niñas, mientras que 11 serán el número de aspirantes que participarán en la elección de Reina de los mayores, una más que el año pasado, que tendrá lugar el miércoles 4 de febrero.

La gran gala elección de la Reina adulta del Carnaval 2026, que se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial, contará con 11 candidatas en un acto que estará dirigido por Daniel Pages, que se estrena en el cargo.

Todas las aspirantes tomarán parte el viernes 16 de enero en el acto de inauguración del Carnaval. En este acto, las candidatas conocerán su orden de participación en las diferentes galas.

Listado de candidatas a Reina adulta

DiseñadorCandidata
Jorge González SantanaLeire García Santana
Alexis Santana RodríguezCarla P. Castro Castellano
Yosué Riverol HernándezAlianara León Hernández
Santi Castro Campos (Santiago Castro)Arlena Rubí Mantecón Hernández
Jorge Ruymán PérezMelissa Mayor Peña
Juan Carlos Armas FeblesAlexia Hernández Adrián
Cristian Manuel Santana LugoDaniela Sánchez Padilla
Asociación Cultural del Carnaval de los Realejos Nira / Arganda (Lorenzo Padrón)Lara Rodríguez Lorenzo
Sedomir Rodríguez de la SierraCecilia Esther Díaz Hernández
Joran Torres y su Equipo (Antonio Jordán Hernández)Melania Hernández Torres
Dani y Diana Mena (Daniel Mena Beltrán)Elizabeth Beltrán Correa

Listado de candidatas a Reina infantil

DiseñadorCandidata
Santiago Castro Delgado (Santi Castro)Micaela Díaz Lima
Rivero Santana Rivero (JJ Santana)Ciara Luz
Álvarez Chinea
Carlos David Afonso Darias (David Afonso Darias)Leire Socas
Alam
Noé González de la RosaYaxira González Chinea
Alexis Santana Rodríguez (Alexis Santana)Daniela Barrera Padilla
Sedomir Rodríguez de la SierraSofía Campos Ramos
Antonio Jordán Torres Hernández (Equipo Torres Hernández)Lucía Álvarez Báez
Jose Ángel Ramos González (Jose Ángel Ramos)Alysson Rodríguez Duque
David Hernández Páez (David Hernández)Claudia Reyes Arvelo
Daniel Mena Beltrán (Dani Mena)Ana Ferrera González

Listado de candidatas a Reina de los Mayores

DiseñadorCandidata
Santiago Castro Campos (Santi Castro)Dominga Jiménez Pérez
Juan Carlos Armas Febles (Juan Carlos Armas)María Cristina Fariña Rodríguez
Dailos Rodríguez LópezMaría del Carmen Hernández Martín
Jose Javier Santana Rivero (JJ Santana)María Eugenia Díaz Sanz
Francisco de Borja Ledesma Abreu (Borja Abreu)María Ángeles Ramos Díaz
Alfonso Baute Páez (Alfonso Baute)Amalia González Doniz
Alfonso Baute Páez (Alfonso Baute)Antonia Adelaida Torres Carballo
David Hernández Páez (David Hernández)Antolina Libertad Ramos González
David Hernández Páez (David Hernández)María Candelaria Pérez Rivero
Antonio Santos ArteagaMaría Isabel González Rodríguez
Dani Mena Beltrán (Dani Mena)María Félix Ramos García

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un joven mata a su padre con un mazo y alega haber sufrido una agresión sexual

Tres detenidos tras una persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias, segunda comunidad donde más se incrementó la mortalidad en carretera en 2025

Lakovic pide pensar en el Zaragoza sin mirar la clasificación de la Copa del Rey

Las Palmas de Gran Canaria refuerza el equipamiento de la Policía Local con nuevos dispositivos táser

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026