Servicios Sociales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife atiende a 200 personas sin hogar durante la ola de calor

Informa: Raquel Pérez/Kike Ayra.

La concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife atiende a 200 personas sin hogar durante la ola de calor. La unidad móvil de acercamiento está facilitando agua y gorras para protegerse del sol.

Los comedores sociales de la capital tinerfeña han ampliado sus recursos para acoger un mayor número personas durante este periodo. En el Comedor Social «La Milagrosa» atienden diariamente 112 personas. Las instalaciones están preparadas con aire acondicionado para soportar las altas temperaturas.

Otras iniciativas como la de la ONG Cáritas provincial de Tenerife, reparte bonos para que puedan adquirir botellas de agua en una cadena de supermercados.

Peligro de golpe de calor

Con temperaturas que rondan los 40 grados, los más vulnerables son los que viven en la calle. Exponiéndose a un golpe de calor, al sobrepasar la temperatura corporal los 38 o 39ºC. Esta subida desmesurada de la temperatura puede provocar en los casos más graves, la muerte.

Para sobrellevar esta ola de calor es conveniente hidratarse y buscar la sombra. El mejor consejo de los expertos es la prevención, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y beber bastante líquido.