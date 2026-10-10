Los cortes de circulación por Copa de Europa de Triatlón se aplicarán este domingo de 07:00 a 14:30 horas y afectarán también a varias líneas de guaguas urbanas

Santa Cruz de Tenerife reorganiza el tráfico por la Copa de Europa de Triatlón. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reorganizará el tráfico este domingo, 11 de octubre, con motivo de la celebración de la Copa de Europa de Triatlón. Las restricciones comenzarán a las 07:00 horas y se prolongarán hasta las 14:30 horas, debido al cierre de las avenidas de la Constitución y Francisco La Roche.

Durante ese periodo, el tráfico se desviará por la vía interior del puerto y se verán afectadas varias calles del entorno, entre ellas Imeldo Serís, Bravo Murillo, La Marina y República de Honduras, además de las vías de servicio de la Dársena de Los Llanos y el Intercambiador.

También se prohibirán determinados giros para facilitar la circulación y se establecerán desvíos desde las calles La Marina, Bravo Murillo y Villalba Hervás.

Recorrido alternativo desde el Intercambiador

Además, desde la 01:00 horas del domingo quedará prohibido estacionar en la avenida Francisco La Roche, en el tramo comprendido hasta el Monumento a la Victoria, hasta que finalice el evento. El Ayuntamiento recomienda tener en cuenta estas limitaciones para planificar los desplazamientos por la capital durante la mañana.

La competición también modificará el servicio de transporte público urbano entre las 07:00 y las 14:30 horas. Las líneas 947, 946, 945, 921, 917, 916, 910 y 909 circularán por el interior del muelle y solo efectuarán paradas en sus accesos, por lo que quedarán fuera de servicio las de avenida Anaga, Edificio Múltiples, plaza de España, plaza de Europa, Estación Marítima y Hacienda.

La línea 920 seguirá un recorrido alternativo desde el Intercambiador por Tres de Mayo, La Salle y Méndez Núñez, mientras que las paradas del TEA, Cabildo, Alameda, plaza de Isabel II, La Marina y Almeida permanecerán fuera de servicio.