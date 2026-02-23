José Manuel Bermúdez recibe a las soberanas y a sus damas de honor para reconocer su papel en una fiesta que congregó a 425.000 personas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha presidido esta tarde la recepción oficial a las Reinas del Carnaval 2026 y a sus respectivas Damas de Honor. El acto institucional ha tenido lugar en el Consistorio capitalino y ha contado también con la presencia del concejal de Fiestas, Javier Caraballero.

Vídeo RTVC

Durante el encuentro, el regidor ha hecho entrega de distintos obsequios conmemorativos a las representantes de la fiesta.

Con este gesto, el Ayuntamiento ha querido reconocer su participación y el papel desempeñado en una edición especialmente multitudinaria dedicada a los Ritmos Latinos.

Las protagonistas de la fiesta

La Reina Adulta del Carnaval 2026, Carla Castro Castellano, acudió a la cita acompañada por su corte de honor al completo. También estuvo presente la Reina de los Mayores, Dominga Jiménez, junto a sus cuatro damas de honor.

Por su parte, la cantera del carnaval estuvo representada por la Reina Infantil, Micaela Díaz Lima, quien asistió junto a las integrantes de su corte. Las soberanas aprovecharon la ocasión para compartir con las autoridades algunas de las vivencias más significativas de estas semanas.

Todas coincidieron en destacar la energía, el color y la fuerza escénica que han marcado tanto las galas como los actos en la calle.

Cifras de récord en la calle

El alcalde destacó el compromiso y el esfuerzo de las candidatas, calificándolas como las mejores embajadoras de un Carnaval que demuestra su dimensión internacional.

Esta edición de 2026 ha vuelto a convertir las calles de la capital tinerfeña en un gran escenario con una participación popular masiva. Eventos como la Cabalgata Anunciadora, el Coso Apoteosis o el Entierro de la Sardina registraron una amplia presencia de público a lo largo de sus recorridos.

El dato más relevante se produjo el pasado sábado de Carnaval de Día, jornada en la que se concentraron 425.000 personas en el centro de la ciudad.

Vídeo RTVC

Civismo y proyección exterior

José Manuel Bermúdez puso en valor el comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante las celebraciones.

Asimismo, agradeció el trabajo coordinado de los servicios municipales y los cuerpos de seguridad que permitieron el normal desarrollo de los actos. El regidor señaló que el Carnaval es identidad y economía, pero sobre todo participación.

Finalmente, agradeció a grupos, diseñadores y público su contribución para consolidar una edición que ha vuelto a situar a Santa Cruz como referente mundial.