Aseguran que el objetivo era conocer de primera mano la situación de los derechos humanos tras la «ocupación ilegal desde hace ya 50 años»

El consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria y presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara, Carmelo Ramírez (d), y la diputada nacional de Podemos Noemí Santana (c) toman un vuelo a El Aaiún para conocer sobre el terreno datos sobre las violaciones de derechos humanos el Sahara Occidental que atribuyen a Marruecos. En la imagen, Ramírez, Santana y el secretario de Comunicación de Podemos en Canarias, Fernando Ruiz (i), posan en el aeropuerto de Gran Canaria con una bandera saharaui. EFE/Laura Bautista

Una delegación canaria encabezada por Noemí Santana (Podemos) y Carmelo Ramírez (NC) ha sido expulsada este martes por las autoridades marroquíes al intentar desembarcar en El Aaiún, en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, en una misión de observación y solidaridad con la población saharaui.

Así lo ha señalado Podemos Canarias que critica esta acción como una «violación flagrante de los derechos humanos, una muestra más de la ocupación ilegal y el expolio de recursos» del Sáhara Occidental. Además desde la formación morada se ha incidido en la «connivencia del Gobierno de –Pedro Sánchez — con la monarquía marroquí y su alianza con el trumpismo internacional».

La delegación canaria estaba integrada por la diputada de Podemos, Noemí Santana; el secretario de Comunicación de Podemos Fernando Ruiz, y el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional y portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez.

El objetivo de la misión, explican, era documentar in situ la situación de derechos humanos tras la «última ofensiva represiva de las fuerzas marroquíes en los territorios ocupados».

Control sobre el territorio

Según datos de organizaciones internacionales, las Naciones Unidas reconocen al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui y reclaman la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos «ha bloqueado durante décadas, manteniendo un control efectivo sobre el territorio y sus recursos naturales sin supervisión internacional».

Es por ello, que Podemos Canarias incide en que la actuación de Marruecos «no solo vulnera derechos civiles básicos, sino que también se enmarca en una lógica de expolio de recursos naturales«, tales como fosfatos y pesca, en beneficio de corporaciones transnacionales y «al abrigo» de alianzas geopolíticas con potencias como Estados Unidos.

En unas declaraciones ofrecidas antes de embarcar en el aeropuerto de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, que preside la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, ha explicado que su objetivo era»conocer de primera mano la situación de los Derechos Humanos y recabar información sobre las violaciones de derechos fundamentales que sufre el pueblo saharaui».

También querían»mantener encuentros con defensores y defensoras de Derechos Humanos y reafirmar el compromiso institucional y solidario desde Canarias con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación».

Denuncia a la «ocupación ilegal»

Ramírez detalló que buscaban entablar contacto con «las organizaciones saharauis defensoras de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos» a la vez que «denunciar la ocupación ilegal» que Rabat realiza desde hace ya 50 años del Sahara Occidental».

«Es un territorio que no pertenece a Marruecos y en el que viola los derechos humanos, encarcela a los saharauis, expolia los recursos naturales», ha defendido Ramírez, que sostiene además que las demandas de Rabat sobre el espacio aéreo, el territorio y el mar territorial del Sahara Occidental constituyen «un peligro para Canarias», situada a apenas 100 kilómetros.

Además, ha expresado su «apoyo y solidaridad a la lucha del pueblo saharaui y ha exigido «la liberación de los 35 presos saharauis que Marruecos tiene encarcelados desde hace ya muchos años».

La misma idea ha subrayado la diputada en el Congreso Noemí Santana, que ha destacado que «ya son 50 años de ocupación marroquí del Sáhara Occidental, con lo que esto conlleva». «Como representantes públicas tenemos una responsabilidad. Por ello que queremos llegar al territorio ocupado para denunciar esta situación y más en el contexto internacional que se está dando en los últimos meses», ha indicado la también secretaria general de Podemos en Canarias.