El Sindicato de Enfermería SATSE advierte que la saturación asistencial en ambos hospitales se ha convertido en una constante que vulnera la dignidad de los pacientes

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Sindicato de Enfermería SATSE en Canarias ha denunciado públicamente la situación de “colapso estructural” que, asegura, padecen de forma continuada los servicios de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, una situación que también es recurrente en Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife. La organización sindical advierte de que la saturación asistencial se ha convertido en una constante que vulnera la dignidad tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios.

Según denuncia Juan Trenzado, secretario provincial de SATSE en Las Palmas, “cada día vemos lo intolerable convertido en rutina”. A su juicio, lo que durante años se ha intentado justificar como picos estacionales o situaciones puntuales responde en realidad a un problema estructural y cronificado. “La falta de camas hospitalarias disponibles, las plantillas insuficientes y la carencia de planificación eficaz han consolidado un escenario que ya no admite más excusas”, añade.

Pacientes vulnerables

En los servicios de Urgencias, aseguran desde el sindicato, es habitual encontrar pacientes graves, personas mayores, dependientes y especialmente vulnerables permaneciendo durante horas e incluso días en camillas situadas en pasillos o en zonas no habilitadas para la hospitalización. La situación ha alcanzado tal nivel de saturación que, según SATSE, en el Hospital Insular se han utilizado incluso los huecos de los ascensores panorámicos para ubicar pacientes, mientras que en el Hospital Doctor Negrín se han acondicionado antiguas aulas de docencia como espacios asistenciales improvisados.

“Esta situación no se puede tolerar más. Son espacios en condiciones que distan mucho de lo que debe considerarse una atención sanitaria digna. No hay intimidad, ni condiciones adecuadas y, en algunos casos, ni siquiera acceso a baños”, subraya Trenzado.

El sindicato advierte de que el problema no solo afecta a quienes esperan atención o ingreso hospitalario. Las enfermeras y el resto del personal sanitario trabajan bajo una presión asistencial constante que incrementa el riesgo de errores, deteriora la calidad de los cuidados y compromete su salud física y mental.

El Hospital Insular de Gran Canaria, servicio de Urgencias

Falta de previsión

SATSE atribuye este escenario a decisiones organizativas y políticas que, a su entender, no han sabido anticiparse al crecimiento y envejecimiento de la población en Gran Canaria ni a la demanda real de asistencia urgente. Por ello, la organización lanza un llamamiento urgente a la Consejería de Sanidad, al Servicio Canario de Salud y al Gobierno de Canarias para que adopten medidas estructurales inmediatas.

Entre las propuestas planteadas figuran la apertura efectiva de camas cerradas o bloqueadas, la creación de plazas sociosanitarias, el refuerzo estable de las plantillas, la ampliación real de los espacios de Urgencias y la puesta en marcha de mecanismos ágiles que faciliten el ingreso en planta y eviten la acumulación permanente de pacientes en observación. SATSE concluye con un contundente SOS por la dignidad de pacientes y profesionales.