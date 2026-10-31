SD Eibar vs UD Almería, sábado 31 de octubre a las 13:15 (hora canaria), jornada 12 de LaLiga Hypermotion. Se puede seguir en directo el minuto a minuto en rtvc.es

El SD Eibar recibe a la UD Almería este sábado 31 de octubre, a las 15:15 (hora canaria; 16:15 en la Península), en el Municipal de Ipurúa. Es un Eibar vs Almería de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion entre dos equipos que pelean por los puestos altos de la tabla.

Los armeros llegan tras caer en Córdoba y el conjunto andaluz, tras ceder un empate en casa en los minutos finales.

En rtvc.es podrás seguir el minuto a minuto del partido, con las alineaciones y las estadísticas en directo.

SD Eibar vs UD Almería J12 de LaLiga Hypermotion

Cómo llega el Eibar y el Almería a esta jornada

El Eibar suma 22 puntos tras once jornadas, con 7 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Ha marcado 20 goles y ha encajado 13. Llega de perder 0-2 en el campo del Córdoba el pasado sábado 24 de octubre, con goles de Eder García, en el minuto 50, y de Diego Percan, en el 56.

El Almería suma 25 puntos, con 8 victorias, 1 empate y 2 derrotas, y 22 goles a favor por 9 en contra. El sábado 24 empató 2-2 en casa con el Real Oviedo. Arribas, en el minuto 16, y Miguel, en el 27, pusieron el 2-0, pero el Oviedo igualó con un gol de Jacobo González en el 87 y otro en propia meta en el 90. El empate cortó una racha de siete victorias seguidas.

Con tres puntos de diferencia entre ambos, el choque puede acercar al Eibar a la cabeza o consolidar al Almería arriba.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Eibar y el Almería



Los cinco últimos enfrentamientos ligueros entre ambos equipos dejan un balance favorable al Eibar, con tres victorias, un empate y una derrota del conjunto andaluz.

El último precedente fue el 25 de enero de 2026 en Ipurua, donde el Eibar ganó 1-0 con un gol de Olaetxea en el minuto 93. Antes, el 1 de noviembre de 2025, el Almería se impuso 3-1 en casa, en la jornada 12 de la temporada pasada. Es la única victoria almeriense de la serie.

Ipurua se le ha dado bien al Eibar en este historial. El 7 de marzo de 2025 también ganó 1-0, con un gol de Pereira en el minuto 6. El 22 de septiembre de 2024, en Almería, ambos empataron 2-2. El duelo más antiguo de este bloque es del 24 de enero de 2022, cuando el Eibar ganó 0-2 en Almería con goles de Edu Expósito y Quique González.

Alineaciones

Cuando salgan las alineaciones se verán en esta sección de forma automática.

Minuto a minuto en directo

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Estadísticas en vivo