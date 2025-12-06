Se cumple más de un mes del cierre de cinco playas en Telde

El Plan de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por contaminación marina se mantiene en Telde con el cierre de cinco playas del municipio

Informa: RTVC.

La Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio denuncia el tiempo que que llevan cerradas las playas de Telde por contaminación en la costa. Pide una gestión más eficaz sobre las causas que han prohibido el baño durante un mes en esta parte del litoral.

Cinco playas se mantienen cerradas en Telde por contaminación marina.

Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza son las playas afectadas. Los vecinos manifiestan su descontento por no poder acceder a esa parte de la costa.

Posible vertido químico

En el informe del Gobierno de Canarias se barajó como origen de la contaminación un posible vertido químico al morir cerca de dos toneladas de lubinas, cuyos restos llegaron a la costa. Unos hechos que se están investigando y de la que aún no han trascendido los resultados.

El Gobierno de Canarias emitió en se momento una alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por contaminación marina en Gran Canaria, que después se limitó al municipio de Telde.

La ‘Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio’ denuncia la continuidad de la contaminación marina y pide más información sobre lo sucedido a las administraciones públicas.