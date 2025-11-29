Según señala el Ejecutivo, no se detectan restos visibles en suspensión en la costa de Gran Canaria

Imagen archivo RTVC.

El Gobierno de Canarias actualiza este sábado la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por contaminación marina en Gran Canaria y ha decidió limitar el ámbito de la misma al municipio de Telde tras comprobar a través de los vuelos de reconocimiento, realizados durante la tarde del viernes y a primera hora de esta mañana, que no se detectan restos visibles en suspensión en la costa de Gran Canaria.

En ese sentido, se ha confirmado que el foco de emisión ya no está activo, aunque se tiene constancia de la llegada de restos del vertido a zona costera de difícil acceso en el municipio de Agüimes, que ha sido retirado con maquinaria.

En cuanto al municipio de Telde, el Ayuntamiento ha trasladado al Comité Asesor del PLATECA la llegada y recogida de restos en su costa y continuará informando de ello, tal y como se acordó en la reunión de dicho comité que estuvo presidida por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo.

Reunión del comité

Esta reunión contó también con la participación del director general de Emergencias, Fernando Figuereo, la jefa de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román, y el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, junto a representantes de los ayuntamientos de Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, ya que la apertura de playas al baño corresponde a las corporaciones municipales, al situarse dentro de su marco competencial.

También participaron representantes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía alimentaria, de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el cambio climático, y de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias; Salvamento Marítimo; Puertos Canarios; AEMET; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; CSIC; Consejo Insular de Aguas; Demarcación de costas del MITECO; PLOCAN y Delegación de Gobierno.

Cabe recordar que la gravedad de esta situación se evidenció con la llegada a la costa de 1.500 toneladas de lubinas en avanzado estado de descomposición hace unas semanas.