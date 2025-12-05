La muerte ocurrió en el antiguo hotel Añaza, donde la menor estaba con amigas; se descarta por ahora la intervención de terceras personas

La Policía Nacional investiga la muerte de una niña de 13 años que se precipitó de un edificio abandonado en el barrio de Añaza, en la capital tinerfeña, aunque en principio se descarta la participación de terceras personas.

El suceso ocurrió sobre las 19:00 horas de este jueves cuando la menor, al parecer acompañada de unas amigas, se encontraba en el edificio en obras del hotel Añaza, que se encuentra abandonado desde hace décadas y que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto demoler.

En 2021/2022 se encargó el proyecto técnico para su derribo, que actualmente se encuentra en la Gerencia de Urbanismo. En 2024, el Ayuntamiento solicitó financiación al Gobierno de Canarias para ejecutar la demolición una vez culminado el proceso de ejecución subsidiaria. Esa financiación fue concedida en 2025: 2,5 millones de euros para la demolición y 500.000 euros aportados por el Cabildo para proceder a la expropiación.

La Gerencia de Urbanismo continúa trabajando en el procedimiento expropiatorio, realizando gestiones con el Consulado alemán para poder notificar de manera válida a los propietarios —ciudadanos alemanes— el inicio del proceso. Esta notificación es un requisito indispensable para registrar la expropiación a nombre del Ayuntamiento. Sin ese trámite, no sería legalmente posible proceder al derribo del edificio.

La Policía investiga la muerte de una menor de 13 años tras caer de un edificio abandonado en Añaza. RTVC

Se descarta la participación de terceras personas

La Policía asegura que aunque se está investigando para esclarecer lo ocurrido, en principio se descarta la participación de otras personas.

Según publica la prensa local, ya se han producido varios incidentes desde este edificio a pesar de que se encuentra vallado.

Fueron las amigas de la menor la que la alertaron a los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña.