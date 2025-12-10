La nueva Unidad Móvil de Documentación VIDOC permitirá expedir DNI y Pasaporte en un único desplazamiento, modernizando el servicio y mejorando el acceso a la documentación

La Policía Nacional ha presentado en Tenerife la nueva Unidad Móvil de Documentación VIDOC (Vehículo Integral de Documentación), un recurso avanzado destinado a modernizar y optimizar la expedición del DNI y el Pasaporte en aquellos municipios de la isla que no cuentan con una oficina fija de documentación.

El VIDOC integra los mismos medios técnicos que una oficina convencional. Puestos completos de expedición, capturadores biométricos, equipos de impresión y un Punto de Actualización de Documentación.

Además, gracias a esta dotación tecnológica, los ciudadanos pueden obtener su DNI o Pasaporte en el acto, sin esperas y sin necesidad de realizar más de un desplazamiento.

La Policía Nacional presenta en Tenerife la nueva Unidad Móvil de Documentación VIDOC. Policía Nacional

Modelo más ágil

Hasta ahora, en los municipios sin unidad fija, el proceso requería tres fases en dos visitas distintas. Una primera para la toma de datos, la confección posterior del documento en dependencias policiales y una segunda para su entrega. Con la incorporación del VIDOC, este sistema queda sustituido por un modelo más ágil. Reduce tiempos, aumenta la capacidad de atención y mejora la calidad del servicio público.

La nueva unidad está diseñada para operar tanto en núcleos poblacionales como en ubicaciones donde se autoricen expediciones extraordinarias, garantizando así la accesibilidad al servicio en toda la isla.

En torno a 22 municipios se beneficiarán de esta implantación. Acercando la expedición del DNI y Pasaporte a zonas donde, hasta ahora, los ciudadanos debían recorrer varios kilómetros para completar sus trámites.

Con esta incorporación, la Policía Nacional avanza en su compromiso de modernizar los procedimientos de gestión documental. Y facilita al ciudadano el acceso a sus documentos oficiales, evitando desplazamientos innecesarios y reforzando la cobertura territorial.