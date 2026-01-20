El sector pesquero logra flexibilizar el reglamento de control

Gobierno y cofradías acuerdan suavizar el reglamento de control, aunque el sector pesquero advierte que solo es un parche

Tras el paro total de la flota pesquera registrado este lunes, representantes del Gobierno y del sector han alcanzado un acuerdo para flexibilizar algunos de los aspectos más controvertidos del reglamento de control de la pesca. El pacto se centra, principalmente, en rebajar las exigencias relativas a la anotación de capturas y a la notificación previa, dos de los puntos que más preocupación generaban entre los profesionales del mar.

Las cofradías de pescadores han valorado positivamente el acuerdo, al considerar que alivia de forma inmediata la presión administrativa sobre el sector. No obstante, insisten en que se trata únicamente de un parche, ya que el reglamento tiene origen europeo y va más allá del ámbito de control estatal.

Tres aspectos claves

Tras las movilizaciones, el sector ha logrado salvar los tres aspectos del reglamento de la Unión Europea que, a su juicio, más amenazaban la supervivencia de la actividad pesquera. En primer lugar, la Secretaría General de Pesca adoptará una resolución para que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades reflejadas en el diario de a bordo, cuando las capturas sean inferiores a 50 kilos, no se consideren una infracción.

En segundo lugar, en relación con la anotación de capturas, se dará por cumplida esta obligación cuando la información se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque, flexibilizando así los tiempos y procedimientos exigidos hasta ahora.

Por último, se ha acordado modificar la notificación previa obligatoria de cuatro horas, con el objetivo de evitar esperas innecesarias que afectaban a la operatividad de la flota y a la comercialización del pescado.

Esta misma tarde se celebra la conferencia sectorial en la que este asunto estará sobre la mesa, en un contexto en el que los pescadores advierten de que, pese a los avances logrados, la batalla por una normativa más ajustada a la realidad del sector continúa.