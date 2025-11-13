Asaga descarta cualquier tipo de incidencia en el campo canario por viento o agua

Informa: RTVC

El sector primario canario valora positivamente el efecto de las lluvias que ha descargado la borrasca Claudia en el Archipiélago. La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, celebra el agua que ha dejado la borrasca, destacando que «en La Palma están contentos porque es la isla en la que más ha llovido«.

Delgado indica que desde Asaga ha iniciado una ronda de contactos para comprobar los efectos que ha tenido la borrasca Claudia en el campo canario. La presidenta señala que «en la primera ronda de llamadas, no hay incidencias provocadas por viento o por agua«.

Ángela Delgado subraya que la lluvia «siempre le sienta bien al campo y es absolutamente necesaria».