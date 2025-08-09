La 8ª edición del FiestoRon pretende no ser solamente un festival de música, sino un modelo de evento comprometido con el entorno

Grupo Despistaos. Cedida.

Tras una primera jornada muy esperada, la octava edición del FiestoRon encara su sábado con una propuesta musical que combina nostalgia, pop, rock y actitud festiva. La ciudad de Arucas sigue recibiendo a miles de asistentes que han convertido este fin de semana en uno de los más animados del verano en Canarias.

Durante la tarde noche de este sábado, el escenario del festival será testigo de los directos de grandes nombres del pop-rock nacional y del rock latino más explosivo, con un programa que arrancará a las 17:30 horas.

Grupos y actuaciones

· La Guardia (18:00 h.): Banda que marcó una época en el pop español de los 80 y 90, La Guardia continúa siendo un referente de la música nacional, con un legado de grandes éxitos y una capacidad para mantenerse vigente con su público a lo largo de los años.

· Despistaos (20:00 h.): Grupo de pop-rock nacional que ha logrado consolidarse como una de las bandas más destacadas en su género. Con una larga trayectoria, sus letras han conectado con millones de seguidores que disfrutan de su estilo único y su inconfundible sonido.

· Los Zigarros (22:00 h.): Rinde homenaje al rock clásico, presentará su arrollador directo dentro de su “Gira Acantilados”, ampliando las fronteras de su sonido sin perder la esencia del R’n’R que les identifica.

· Molotov (23:45 h.): Icono del rock alternativo mexicano, Molotov se ha destacado por su estilo provocador y su fusión de rock, hip hop y rap, creando canciones que desafían el statu quo y mantienen su relevancia en la escena internacional.

· Huecco (01:45 h.): Con una propuesta que fusiona rock latino y ritmos urbanos, Huecco ha conseguido mantenerse a la vanguardia con sus canciones cargadas de actitud y mensajes directos, conquistando a diferentes generaciones.

Acciones sostenibles

Se trata de un festival que se caracteriza por su fuerte compromiso con la sostenibilidad y el entorno. Por ello, en la jornada de este sábado, en horario de 11:00 a 17:00 h y, en colaboración con la Asociación Soy Mamut, el Festival contará con un stand situado en la Plaza de la Paz. En este espacio se podrá adquirir el mechandising oficial y se podrá obtener información e inscribirse en las diferentes acciones sostenibles promovidas por el evento.

Edición del festival

La 8ª edición del FiestoRon pretende no ser solamente un festival de música, sino un modelo de evento comprometido con el entorno. En concreto, con la movilidad sostenible, los proveedores locales y las energías limpias. Así como con campañas educativas y zonas de atención especializada como el Punto Violeta o Punto Naranja de Atención a la Diversidad.