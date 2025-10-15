Continúa el juicio contra un entrenador de baloncesto acusado de abusar sexualmente a una menor a través de mensajes subidos de tono

RTVC.

Este miércoles se ha celebrado la segunda jornada del juicio contra un entrenador de baloncesto acusado de un delito de abusos sexuales a una menor, en un proceso que continúa generando gran expectación.

Durante la sesión, los peritos expertos en delitos tecnológicos confirmaron la autenticidad de las conversaciones de índole sexual mantenidas entre el acusado y la víctima. Los especialistas ratificaron que los mensajes fueron enviados desde el teléfono del entrenador, a pesar de que este ha negado los hechos ante el tribunal.

Imagen de la segunda jornada del juicio

El acusado ha reiterado su inocencia y ha asegurado que no mantuvo ningún tipo de contacto inapropiado con la menor. Según la acusación, los hechos ocurrieron presuntamente tras un entrenamiento y salieron a la luz cuando la madre de la víctima descubrió las conversaciones.

Reconoció el envío de mensajes

La Fiscalía recordó que, durante la fase de instrucción, el propio acusado habría reconocido haber enviado los mensajes subidos de tono, además de admitir que el teléfono utilizado era de su propiedad.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de su cliente. Además, ha pedido al tribunal que tenga en cuenta la supuesta madurez de la menor a la hora de valorar su capacidad de consentimiento.