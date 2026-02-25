Entre los asuntos que se tratarán este miércoles en la segunda sesión plenaria del Parlamento de Canarias están economía, vivienda, servicios públicos y cohesión territorial

La segunda sesión del pleno del Parlamento de Canarias estará marcada por un amplio debate sobre economía, vivienda, servicios públicos y cohesión territorial, en una jornada intensa de control al Gobierno y de impulso político.

Economía y vienda

En el ámbito económico, el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, deberá responder a preguntas sobre las medidas previstas para mejorar la productividad del archipiélago con el objetivo de generar más riqueza y empleo de calidad. También sobre las iniciativas dirigidas a reforzar la situación de la clase media y trabajadora.

Se abordará el debate fiscal, con posiciones enfrentadas sobre la conveniencia de bajar impuestos y con una valoración del aumento de la recaudación estatal en Canarias, especialmente en el IRPF. Además, el encarecimiento de los productos básicos y su impacto en las islas no capitalinas centrará una comparecencia específica.

La vivienda será otro de los asuntos centrales. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, tendrá que explicar por qué en los últimos tres años han quedado desiertas licitaciones para construir y rehabilitar cerca de 900 viviendas en Canarias. Se cuestiona si esta situación compromete la ejecución de fondos europeos. Asimismo, se debatirán posibles modificaciones legales para facilitar a los ayuntamientos herramientas que permitan mejorar el acceso a la vivienda.

Sanidad y servicios sociales

En materia social y sanitaria, el pleno analizará las listas de espera en dependencia y discapacidad, las previsiones para implantar definitivamente el tercer helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura y la instalación de una segunda unidad de atención temprana en La Palma.

También se tratarán los efectos en la sanidad canaria de la huelga indefinida de médicos contra el estatuto marco estatal y se valorará una reciente sentencia que afecta a la representación sindical del antiguo ICHH. El repunte del abandono educativo temprano en 2025 abrirá igualmente un debate específico en el área de Educación.

Otros asuntos destacados serán la evolución de la siniestralidad laboral y el balance de los convenios colectivos firmados en 2025. La situación del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, la equiparación competencial de la Policía Canaria, los créditos extraordinarios para islas en emergencia hídrica y el cierre del anillo eléctrico de La Gomera por el sur.

Proposiciones no de ley

La jornada incluirá además comparecencias sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, el pacto canario por la migración, las políticas activas de empleo de 2026 y los avances en el sector primario. También la tramitación de un decreto ley de medidas urgentes para el mantenimiento y recuperación de las condiciones sociales y económicas del archipiélago.

El pleno se completa con diversas proposiciones no de ley. Entre otras, la declaración como Bien de Interés Cultural de varios carnavales, la bonificación de aparcamientos aeroportuarios para residentes o iniciativas sobre derechos digitales e inmigración. También se abordarán interpelaciones sobre derechos sociales, siniestralidad laboral, cribado de cáncer de cérvix y ejecución de fondos europeos.

Primera sesión plenaria: REF, Decreto Canarias y Aena

El pleno del Parlamento de Canarias comenzó este martes con un minuto de silencio por el niño asesinado por su padre en Arona, un crimen que también dejó gravemente herida a la madre y a un agente de la Guardia Civil. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, trasladó el apoyo institucional y los deseos de pronta recuperación a ambos heridos.

Uno de los ejes del debate fue la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF). El presidente canario, Fernando Clavijo, alertó de lo “preocupante” que resulta, a su juicio, el cuestionamiento del fuero canario por parte del Estado, al que acusó de falta de sensibilidad con las singularidades del archipiélago. Clavijo advirtió de que, sumados otros frentes como el descuento del 75 % para residentes, la posible condonación de deuda o la futura financiación autonómica, el escenario empieza a ser inquietante para Canarias. En la misma línea, Agrupación Socialista Gomera (ASG) defendió que los fueros no son un privilegio, sino una herramienta clave para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Decreto Canarias

La sesión también estuvo marcada por el choque político en torno al decreto del Gobierno autonómico. Clavijo criticó duramente la propuesta alternativa del PSOE, a la que calificó de “tinta de calamar”. Pidió respaldo parlamentario a las medidas del Ejecutivo canario para acudir a Madrid con una posición unitaria en defensa de los intereses de las islas.

A esto se sumó el debate sobre el sector primario, donde el presidente reclamó unidad frente a problemas estructurales. Entre otros, el relevo generacional, la burocracia o la incertidumbre del POSEI. Mientras, Nueva Canarias reprochó una falta de ambición presupuestaria.

En el pleno también se abordaron cuestiones clave como la migración y la gestión aeroportuaria. Clavijo calificó las regularizaciones masivas como prueba del fracaso de la política migratoria estatal, defendió un enfoque humanitario y recordó que Canarias solo tiene competencias sobre menores, frente a las críticas de Vox, que rechazó cualquier regularización. Además, el presidente defendió que las instituciones canarias participen en la gestión de los aeropuertos para evitar decisiones unilaterales de Aena y proteger infraestructuras estratégicas. Subrayó que la conectividad —incluido el descuento del 75 % para residentes— es un derecho esencial para un territorio fragmentado y ultraperiférico.