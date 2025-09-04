El dispositivo de seguridad garantizará que los asistentes a las fiestas lagunera puedan disfrutar sin altercados de los actos de conmemoración

Casi 300 efectivos para la seguridad de las Fiestas del Cristo 2025, en La Laguna.

En la reunión tomaron parte el concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio, Badel Albelo; el edil de Fiestas de la Corporación local, Dailos González; y representantes de la Policía Local lagunera, la Policía Nacional, el Ejército, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Canaria. También estuvieron presentes miembros de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna.

Albelo avanzó que el dispositivo previsto para esta edición estará conformado por cerca de 300 efectivos, repartidos entre todas las entidades participantes. El también primer teniente de alcalde remarcó que “el compromiso de este equipo multidisciplinar será garantizar que la ciudadanía lagunera, y del resto de la isla, pueda disfrutar esta gran agenda de eventos con fervor, respeto y la seguridad que merecen.

Por ese motivo, estas reuniones de coordinación, en las que analizamos cada acto al detalle, son tan importantes en las horas previas al inicio de la programación”.

Cuerpos de seguridad y equipos de atención sanitaria

Por su parte, González agradeció la implicación de todos los cuerpos de seguridad y los equipos de atención sanitaria “que trabajarán un año más para que cada actividad de las próximas semanas se desarrolle con total normalidad y se pueda prevenir cualquier incidencia con antelación, teniendo en cuenta las miles de personas que querrán formar parte de estos festejos”.

A lo largo del encuentro se realizó un extenso repaso a todo el programa oficial de citas culturales, religiosas y de ocio, dedicando especial atención a los actos más multitudinarios que requerirán de un refuerzo especial de personal, por la gran afluencia de público o por los cortes de tráfico correspondientes