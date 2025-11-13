Obras Públicas adjudica provisionalmente las obras de adecuación y el contrato de Control y Vigilancia de los túneles de La Laja, Adolfo Cañas y Piedra Santa en Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado provisionalmente las obras de adecuación para mejorar la seguridad en los túneles de La Laja, Adolfo Cañas y Piedra Santa, en Las Palmas de Gran Canaria.

Estos trabajos también incluyen el contrato de Control y Vigilancia. Con ellas se persigue adaptarlos a los estándares de seguridad establecidos por la Directiva Europea 2004/54/CE.

Las obras han sido adjudicadas de manera provisional a la UTE conformada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., Obras Subterráneas S.A. y Pérez Moreno S.A.U., que ha obtenido la mayor puntuación en el procedimiento, por 8.494.468,07 euros.

Según el comunicado de Obras Públicas, la adjudicación provisional del contrato de Control y Vigilancia de las obras será para la UTE integrada por Tekia Ingenieros S.A. y Rabadan17 S.L., por un importe de 612.428,36 euros.

Seguimiento técnico y de seguridad

El objetivo de este contrato, explican, es garantizar el seguimiento técnico, la calidad y la seguridad durante la ejecución de las obras.

En cuanto al proyecto de adecuación tiene un plazo de ejecución aproximado de 15 meses. Estas obras contemplan la construcción de una galería de evacuación de aproximadamente 774 metros con dos salidas peatonales de emergencia para el túnel de Adolfo Cañas. Se instalará un depósito de agua y un cuarto de bombas como medidas de protección contra incendios en el túnel de Piedra Santa.

Por otro lado, se renovarán los sistemas de energía, ventilación e iluminación de ambos túneles para garantizar la máxima seguridad vial y mejorar la eficiencia energética de estas infraestructuras clave en la red viaria de Canarias.

Galería peatonal del túnel Adolfo Cañas

La galería peatonal proyectada en el túnel Adolfo Cañas discurrirá por el lado mar y sensiblemente paralela a la traza del túnel. También contará con dos salidas de emergencias, conectadas entre sí, para permitir la auto-evacuación de los usuarios que puedan quedar atrapados en caso de incendio.

Esta medida, indican, permitirá reforzar la seguridad del túnel en caso de fallo de otros sistemas (como ventilación, megafonía, etc.). Además, con la disposición de un depósito de agua, «se consigue dotar de este suministro sin necesidad» de conectar las siamesas a un camión de bomberos.

Asimismo en dicho túnel se instalarán nuevas líneas de alimentación para los equipos de ventilación, iluminación, incluida la de emergencia, gestión de tráfico, postes SOS, radar de tramo, y sistemas de comunicación como megafonía y cable radiante. También se incorporará cableado ignífugo para reforzar la seguridad en caso de incendio.

En materia de iluminación, se implementarán luminarias LED para alumbrado permanente, de emergencia y de seguridad, cumpliendo con la normativa vigente y reduciendo el consumo energético. Además se actualizará el sistema de ventilación con nuevos sensores ambientales, detectores de CO, opacímetros y anemómetros, así como del cableado de los 14 ventiladores ya existentes.

Finalmente en lo que se refiere al túnel de Piedra Santa, contará también con la instalación de nuevas líneas de energía destinadas a sistemas de protección contra incendios, gestión de tráfico, alumbrado de guiado y comunicación interna.