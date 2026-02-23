Seis jugadores de La Laguna Tenerife representarán a sus selecciones en la ventana FIBA, repartidos entre compromisos clasificatorios para el Mundial 2027 y el Eurobasket 2029

Seis aurinegros acudirán a la ventana FIBA / La Laguna Tenerife

Un total de seis jugadores de La Laguna Tenerife se incorporan estos días a sus respectivas selecciones para disputar distintos compromisos oficiales fechados en la ventana FIBA que arranca este lunes. Es el caso de Jaime Fernández y Fran Guerra, que desde hoy se sumarán a la concentración de España en Guadalajara; de Bruno Fitipaldo, con Uruguay; Thomas Scrubb (Canadá), Wesley Van Beck (Azerbaiyán) y Dylan Bordón (Argentina).

En el caso de Jaime, Fran, Bruno, Thomas y Dylan, lo hacen para disputar partidos correspondientes a los clasificatorios europeos y americanos de cara a la Copa del Mundo de 2027; mientras que los encuentros de Wes pertenecen al preclasificatorio para el Eurobasket de 2029.

Así será su agenda

Calendario en mano, España, con Fernández y Guerra con opciones de entrar en la lista definitiva, jugará este viernes ante Ucrania, en Riga (Letonia), una vez que aún no hay partidos oficiales de selecciones en tierras ucranianas por las tensiones bélicas con Rusia. El choque está programado para las 13:00 hora canaria. El combinado de Chus Mateo cerraría luego su ventana, otra vez contra Ucrania, en Oviedo, el lunes día 2 de marzo, a partir de las 19:30 hora canaria.

También para el viernes está previsto que Azerbaiyán, con Wesley Van Beck en su roster, se enfrente a Irlanda, en Dublín, a las 19:30 hora canaria. La selección azerí jugará luego en Bakú, el lunes 2 de marzo, ante Macedonia del Norte a las 16:00 hora canaria.

Por otro lado, la Uruguay de Bruno Fitipaldo visitará a la Argentina de Dylan Bordón, en la madrugada canaria del viernes al sábado de esta semana, en un choque a disputarse en Buenos Aires (Estadio Obras), a partir de las 00:30 hora canaria. La escuadra charrúa cerrará su ventana FIBA en Panamá en la madrugada canaria del lunes 2 al martes 3 de marzo (00:00), ante Cuba; mientras que Argentina jugará a las 21:30 hora insular de ese lunes, contra el conjunto panameño.

Por último, los dos compromisos de la Canadá de Thomas Scrubb están agendados para la madrugada canaria del viernes al sábado, contra Puerto Rico, en San Juan; y para las 23:00 hora canaria del lunes 2 de marzo, ante Jamaica, en Kingston.