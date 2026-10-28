El programa analiza este jueves, a las 22:30 horas, la precampaña electoral, el accidente ferroviario de Toledo y la situación migratoria y absentismo laboral en Canarias

El programa de Televisión Canaria ‘La Retranca’ reunirá este jueves 29 de octubre, a partir de las 22:30 horas, a representantes de seis formaciones políticas con presencia en Canarias para debatir sobre la actualidad política y los principales asuntos de la precampaña electoral a un mes de las elecciones generales.

El debate, que se emitirá en directo y estará moderado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, contará con la participación de El debate, que se emitirá en directo y estará moderado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, contará con la participación de Gustavo Santana (PSOE); Rebeca Paniagua (PP); Patricia León (CC-1ºCAN); Nicasio Galván (Vox); Marisol Collado (UPC); y, por último, Carmen Peña (Drago).

Entre los asuntos que centrarán el debate figuran el uso de la inteligencia artificial con fines políticos, los acuerdos entre las formaciones de izquierda y derecha para concurrir al Senado y el repunte migratorio registrado en las últimas semanas en la isla de El Hierro.

El accidente ferroviario ocurrido en Toledo ocurrido este miércoles 28 de octubre ocupará también un lugar destacado en la emisión, con conexiones en directo desde el lugar de los hechos y seguimiento de las reacciones políticas que se produzcan.

Seis partidos debaten en ‘La Retranca’ a un mes de las elecciones generales. RTVC.

El absentismo laboral en las Islas

Además del debate político, la cita incluirá una mesa de expertos para analizar los últimos datos sobre absentismo laboral, correspondientes al segundo trimestre de 2024. Según Randstad Research, en Canarias se perdió el 9 % de las horas pactadas, lo que situó a las islas, junto con Asturias, a la cabeza de España en este indicador.

Sobre este fenómeno debatirán Ana Rico, vicepresidenta de la Sociedad Canaria de Médicos Generales y de Familia; José Trasobares, jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife; Carlos Castillo, responsable de Política Institucional de la Federación de Servicios de CCOO Canarias; y Oliver Baggerman, empresario.

La Retranca se emite cada jueves en RTVC y también puede seguirse a través del canal de YouTube de la cadena y de La Radio Canaria. Asimismo, el espacio mantiene su presencia en redes sociales, donde comparte contenidos y novedades en Instagram (@la_retranca_), X (@LaRetrancaTVC) y TikTok (@la.retranca).