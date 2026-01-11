La selección francesa de judo se entrena en Gran Canaria antes del Grand Slam de París, consolidando a la isla como referente del judo internacional

La selección francesa de judo elige Gran Canaria para preparar el Grand Slam de París

La isla de Gran Canaria y su capital, Las Palmas de Gran Canaria, ha sido la elección de la selección francesa de judo para preparar el próximo Grand Slam 2026, una de las citas internacionales más importantes del año, que se celebrará en París el 7 y 8 de febrero.

Sesiones entre el CD Lila y el Victoria

La delegación francesa, que alternó sus entrenamientos entre el CD Lila y el Real Club Victoria desde el pasado 3 de enero y hasta el día de hoy, está compuesta por el entrenador Kilian Le Blouch, las judokas Boukli, Buchard, Gneto, Mokdar, Cysque, Gahie, Deketer, Posvite y Tcheumeo y la afamada jefa de expedición, la campeona olímpica, europea y mundial Lucie Décosse.

El combinado galo, uno de los más potentes del Mundo, solicitó al CD Lila, a través de su presidente Alfonso Serrano, poder usar sus instalaciones para las sesiones técnico, tácticas y estratégicas, mientras que el apartado físico lo llevó a cabo en las dependencias del histórico Real Club Victoria.

Orgullo local por la elección gala

Alfonso Serrano, presidente del CD Lila y principal artífice de que las francesas eligieran la isla para entrenar, se mostró “orgulloso, satisfecho y honrado de poder acoger a una de las selecciones más fuertes del planeta en Gran Canaria con el prestigio que eso supone. Se pusieron en contacto conmigo, porque les encantó el reciente stage de judo que celebramos en el club y querían planificar aquí una cita vital para ellas como es el Grand Slam”, explicó Serrano, antes de confesar que “nos han asegurado que volverán pronto, porque les ha gustado la experiencia en la isla”.

Por su parte, el presidente del Real Club Victoria, Juan Jesús Ortega Machín resaltó “el honor y la suerte que supone para la isla y su capital que la selección francesa nos haya elegido como base de operaciones para preparar un evento de tanta importancia. Este acontecimiento permite abrir la puerta a que federaciones, equipos, clubes y entidades del resto del país y del extranjero encuentren en nuestra tierra un destino ideal para prepararse a fondo sin que les falte de nada”.

Campeonato de Europa de la categoría cadete

Paralelamente, la Federación Canaria de judo sigue trabajando incansablemente para la celebración del próximo Campeonato de Europa de la categoría cadete, que tendrá lugar en el Gran Canaria Arena en el mes de mayo.